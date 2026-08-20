Атака на Київ: зруйновані будинки, палають склади, є загиблі та десятки поранених (фото, відео)

Внаслідок масованої атаки балістичних ракет на Київ влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах. Десятки людей зазнали поранень, також є жертви серед населення.

Щонайменше 4 осіб загинуло та ще 23 людини поранені через атаку росіян. Про наслідки атаки розповіли близько 04:00 години у ДСНС.

За інформацією рятувальників, попередні наслідки ворожого обстрілу столиці наступні:

Святошинський район: зафіксовано влучання на території одного із промислових об’єктів. Здійнялися пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 квадратних метрів — їх вже вдалося локалізувати. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Виявлено одну загиблу особу, рятувальники на момент публікації намагаються деблокувати її з-під завалів;

зафіксовано влучання на території одного із промислових об’єктів. Здійнялися пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 квадратних метрів — їх вже вдалося локалізувати. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 квадратних метрів. Виявлено одну загиблу особу, рятувальники на момент публікації намагаються деблокувати її з-під завалів; Солом’янський район: зафіксовано руйнування 8-го та 9-го поверхів у дев'ятиповерховому житловому будинку, здійнялася пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибито вікна у житлових будинках. Також вибиті вікна у будівлі медичного закладу, спалахнули пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Ще у двох житлових будинках та укритті школи люди опинилися заблокованими. За іншою адресою у медичному закладі вибуховою хвилею потрощено вікна, загорілося підсобне приміщення та автомобіль на площі 50 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати;

зафіксовано руйнування 8-го та 9-го поверхів у дев'ятиповерховому житловому будинку, здійнялася пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибито вікна у житлових будинках. Також вибиті вікна у будівлі медичного закладу, спалахнули пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Ще у двох житлових будинках та укритті школи люди опинилися заблокованими. За іншою адресою у медичному закладі вибуховою хвилею потрощено вікна, загорілося підсобне приміщення та автомобіль на площі 50 квадратних метрів. Займання вдалося ліквідувати; Дарницький район: ракетний удар прийшовся по території нежитлового об’єкта. Спалахнули складські приміщення та загорілися автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятували одну людину, вона під наглядом медиків.

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Кадри наслідків нічної атаки у Києві

Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці 5 загиблих внаслідок балістичної атаки ворога. Наслідки обстрілу фіксуються на понад 12 локаціях у Дарницькому, Святошинському, Соломʼянському районах міста, зазначили у КМВА.

Через атаку росіян у Києві пошкоджені будинки і нежитлові будівлі

В установі додали, що у Києві пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, заклад освіти. Виникли пожежі складських приміщень на значній площі.

У Києві зруйновані житлові будинки через атаку РФ

Інші наслідки російської атаки на момент публікації встановлюються. Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, також внаслідок балістичного обстрілу у частині Києва та у Броварах зникло світло.

Також мер Віталій Кличко повідомляв, що у столиці пошкоджена дитяча лікарня через нічну атаку РФ.