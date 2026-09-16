Страх перед миром: Зеленский объяснил, почему Путин боится окончания войны

Окончание боевых действий может оказаться для Путина не менее опасным, чем сама война. Как отмечает Зеленский, в Кремле уже беспокоятся о том, как поведет себя большое количество российских военных, когда они вернутся с фронта домой.

По данным украинской разведки, в окружении Путина уже обдумывают, какими могут быть последствия прекращения боевых действий и что будет происходить, когда российские солдаты начнут возвращаться домой. Об этом рассказал Владимир Зеленский во время беседы с журналистами CBS News.

По мнению украинского лидера, одно из главных опасений хозяина Кремля заключается в том, что он не сможет преподнести российскому обществу окончание войны как победу. Впрочем, риски для Путина, по словам Зеленского, носят не только политический характер. Не менее опасной для него может стать реакция тех, кто вернётся с передовой.

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Президент Украины предполагает, что часть военных прибудет в Россию разъяренной и враждебно настроенной по отношению к нынешней власти. В качестве примера он привёл бунт ЧВК "Вагнер" в 2023 году, когда тысячи наёмников двинулись вооружённой колонной на Москву и создали серьёзную угрозу для российских властей.

Если же с фронта вернётся гораздо больше людей, для Кремля это может обернуться ещё более серьёзными рисками.

Напомним, ранее бывший специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер предсказал, что Путин не откажется от своих требований и никогда не пойдет на подлинное мирное соглашение с Украиной.

Кроме того, в Кремле резко отреагировали на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что в случае вторжения польская армия разгромит российские войска за несколько недель. В ответ Москва прибегла к угрозам.