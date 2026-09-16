Страх перед миром: Зеленський пояснив, чому Путін боїться завершення війни

Кінець бойових дій може стати для Путіна не менш небезпечним, ніж сама війна. Як зазначає Зеленський, у Кремлі вже непокояться, як поведеться велика кількість російських військових, коли вони повернуться з фронту додому.

За інформацією української розвідки, в оточенні Путіна вже зважують, якими можуть бути наслідки припинення бойових дій і що відбуватиметься, коли російські солдати почнуть повертатися додому. Про це розповів Володимир Зеленський під час розмови з журналістами CBS News.

На думку українського лідера, одне з головних побоювань господаря Кремля полягає в тому, що він не зможе подати російському суспільству завершення війни як перемогу. Втім, ризики для Путіна, за словами Зеленського, мають не лише політичний характер. Не менш небезпечною для нього може стати реакція тих, хто повернеться з передової.

Видео дня

Президент України припускає, що частина військових прибуде до Росії розлюченою та вороже налаштованою щодо нинішньої влади. Як приклад він навів бунт ПВК "Вагнер" у 2023 році, коли тисячі найманців рушили озброєною колоною на Москву і створили серйозну загрозу для російської влади.

Якщо ж з фронту повернеться набагато більше людей, для Кремля це може обернутися ще вагомішими ризиками.

Нагадаємо, раніше колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер спрогнозував, що Путін не відмовиться від своїх вимог і ніколи не піде на справжню мирну угоду з Україною.

Крім того, у Кремлі гостро відреагували на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що в разі вторгнення польська армія здолає російські війська за кілька тижнів. У відповідь Москва вдалася до погроз.