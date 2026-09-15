Зима стане перевіркою: Курт Волкер відповів, коли Росія може погодитися на припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін не збирається поступатися своїми вимогами, а на справжню мирну угоду з Україною не погодиться ніколи. Такий прогноз дав колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер.

Навіть після останніх переговорів Кремль не змінив позиції щодо завершення війни. Про це в інтерв'ю "НАСПРАВДІ MAX" заявив Курт Волкер, який раніше обіймав посаду спеціального представника США у переговорах щодо України.

"Путін не відступив ні на крок і не збирається. Тож ілюзій бути не повинно", – наголосив дипломат.

На його переконання, господар Кремля прагне знищити Україну як суверенну державу й підкорити її, зробивши частиною Російської імперії.

Волкер вважає, що Дональд Трамп, найімовірніше, усвідомлює справжні наміри Путіна, однак Вашингтон усе ж залишає можливість для діалогу з Москвою. Українці, за його словами, теж добре розуміють гру Кремля, проте не можуть допустити, щоб саме їх сприймали як сторону, яка відкидає переговори. Тому Київ постійно наголошує на готовності до загального перемир'я, і експерт вважає таку лінію розумною та правильною.

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Водночас, як зазначив Волкер, Трамп навряд чи посилюватиме тиск на Росію, якщо Путін відмовиться домовлятися, і Москва цим користується для продовження агресії. Україна ж, на його думку, діє правильно, завдаючи далекобійних ударів по нафтовій галузі та військовій інфраструктурі РФ, адже це підриває фінансування війни.

До зими, прогнозує колишній спецпредставник, Путін на припинення вогню не піде, оскільки спробує використати холодний сезон, щоб перевірити, чого зможе досягти. Проте цей розрахунок не справдиться, тож наступного року шанси на перемир'я зростуть.

Відповідаючи на питання про можливе завершення війни у 2027 році, Волкер допустив припинення вогню, але не мирну угоду. Для неї Путіну довелося б визнати суверенітет України, легітимність президента Зеленського та міжнародний кордон між двома країнами.

"Путін ніколи на це не погодиться", – резюмував він.

Тому найкращий сценарій, за словами дипломата, полягає в тому, щоб змусити Росію погодитися на перемир'я і паралельно зміцнювати Україну у військовому, економічному, політичному та фінансовому вимірах, аби стримати майбутні напади.

Нагадаємо, завдяки розбудові власної оборонної промисловості Україна вже покриває 60–70% своїх потреб внутрішнім виробництвом. Для Києва це стає "важливими козирями" на переговорах з Росією.

Крім того, Курт Волкер, який раніше був спецпредставником Держдепартаменту США з питань України, переконаний, що Трамп готовий продавати Україні зброю. Заперечення в американського президента викликає лише те, щоб озброєння для Сил оборони оплачували гроші американських платників податків.