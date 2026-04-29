"Отримала важлива козирі": Волкер розповів про успіхи України в переговорному процесі

Україна розвинула власну оборонну промисловість і сьогодні забезпечує себе на 60–70% за рахунок внутрішніх ресурсів, що є "важливими козирями" під час перемовин з Росією.

Країна-агресор змушена буде піти на припинення вогню, якщо так триватиме й надалі, заявив в інтерв'ю Українському радіо спеціальний представник Державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер.

"Вона отримала важливі козирі. Україна також здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які є критично важливими для фінансування війни. Отже, зараз складається ситуація, яка дедалі більше грає на користь України", — сказав Волкер.

За його словами, якщо ця тенденція збережеться, то це може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.

"Наразі Росія все ще віддає перевагу продовженню атак і висуванню вимог, використовуючи переговори як інструмент для отримання додаткових вигод. Але цілком можливо, що ми зрештою дійдемо до реального припинення вогню — і це було б позитивним результатом", — зазначив дипломат.

Він уточнив, що Москва використовує переговори, щоб чинити тиск на Україну. Натомість Київ сумлінно долучається до всіх переговорних форматів та реагує навіть на відверто слабкі або неприйнятні пропозиції.

"Тож Росія не веде ці переговори всерйоз. Україна це добре розуміє, але водночас бере участь у переговорах, адже для неї важливо не виглядати стороною, яка не прагне миру чи не готова до діалогу", — пояснив Волкер.

Дипломат підкерслив, що вважає це парвильною стратегією, особливо враховуючи, що наразі США більше зосереджені на Ірані.

Нагадаємо, 26 квітня Трамп зізнався про постійні телефонні переговори з Путіним.

Фокус також писав про те, що Волкер вказав, як Київ може отримати зброю від США.