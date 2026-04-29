"Получила важная козыри": Волкер рассказал об успехах Украины в переговорном процессе

Украина развила собственную оборонную промышленность и сегодня обеспечивает себя на 60-70% за счет внутренних ресурсов, что является "важными козырями" во время переговоров с Россией.

Страна-агрессор вынуждена будет пойти на прекращение огня, если так будет продолжаться и дальше, заявил в интервью Украинскому радио специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Волкер.

"Она получила важные козыри. Украина также способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые являются критически важными для финансирования войны. Итак, сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины", — сказал Волкер.

По его словам, если эта тенденция сохранится, то это может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.

"Сейчас Россия все еще отдает предпочтение продолжению атак и выдвижению требований, используя переговоры как инструмент для получения дополнительных выгод. Но вполне возможно, что мы в конце концов придем к реальному прекращению огня — и это было бы положительным результатом", — отметил дипломат.

Он уточнил, что Москва использует переговоры, чтобы оказывать давление на Украину. Зато Киев добросовестно приобщается ко всем переговорным форматам и реагирует даже на откровенно слабые или неприемлемые предложения.

"Поэтому Россия не ведет эти переговоры всерьез. Украина это хорошо понимает, но в то же время участвует в переговорах, ведь для нее важно не выглядеть стороной, которая не стремится к миру или не готова к диалогу", — пояснил Волкер.

Дипломат подчеркнул, что считает это правильной стратегией, особенно учитывая, что сейчас США больше сосредоточены на Иране.

