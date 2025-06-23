"Трамп будет счастлив": Волкер указал, как Киев может получить оружие от США (видео)

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что американский президент Дональд Трамп готов продавать Киеву оружие. По словам Волкера, Трамп лишь против того, чтобы оружие для Сил обороны Украины покупалось за счет американских налогоплательщиков.

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Сейчас продолжаются поставки вооружения в рамках пакета, принятого во время каденции предыдущего президента США Джо Байдена. Курт Волкер в эфире "Киев24" отметил, что военная помощь США продлится еще как минимум несколько месяцев.

"То, что платят налогоплательщики — здесь Трамп против. Он не хочет, чтобы американские налогоплательщики за это платили. Я не думаю, что он передумает в этом вопросе. Однако если Украина или другие страны хотят покупать американское оружие или боеприпасы, я не вижу никаких признаков того, что Трамп против. Я думаю, что он будет счастлив, чтобы Украина покупала это снаряжение", — сказал бывший спецпредставитель США.

Он добавил, что еще одним способом поставки Украине военной помощи может стать "Закон о лендлизе". Если Конгресс США примет его, Украина сможет занимать у Штатов деньги, чтобы закупать американское оружие, а рассчитываться за него позже.

"Сейчас есть пакет, который был принят администрацией Байдена, это еще продлится несколько месяцев, и потом есть еще эти возможности, когда Украина, или Европа, или другие могут покупать американское оружие и оборудование. Я думаю, что эти все возможности существуют. Важно, чтобы Украина, Европа и Америка работали вместе, разговаривали об этом, обсуждали, как это можно сделать", — отметил Курт Волкер.

Военная помощь США Украине: что известно

Издание The Telegraph 15 июня писало о выступлении на слушаниях в Конгрессе по военному бюджету на 2026 год министра обороны США Пита Гегсета, который заявил, что администрация президента Дональда Трампа имеет "совсем другой взгляд", чем администрация его предшественника Джо Байдена. Журналисты издания сделали вывод, что Штаты фактически прекращают военную помощь Украине.

5 июня СМИ писали, что США забирают у ВСУ ключевую технологию борьбы с дронами типа "Шахед". По информации The Wall Street Journal, министр обороны США Пит Гегсет уполномочил ответственное подразделение Пентагона перенаправлять закупленные для Украины специальные детонаторы для ракет американским военным на Ближнем Востоке.

Государственный секретарь США Марко Рубио 20 мая заявлял, что ассигнованная при президентстве Джо Байдена военная помощь не прекращается. Однако решение о новых пакетах оружия от США не принималось.

Напомним, 21 июня Дональд Трамп заявил, что Иран ожидает "масштабная трагедия", если его власти не согласятся заключить мир.