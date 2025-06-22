Трамп заявил, что Иран ожидает "масштабная трагедия": Тегеран пригрозил, что не остановится

Иран должен немедленно заключить мир, иначе будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными", а страну ожидает "трагедия".

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"Будет либо мир, либо трагедия для Ирана — гораздо большая, чем та, свидетелями которой мы стали за последние восемь дней", — сказал президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что целью авиаударов ВВС США по Ирану было ликвидировать ядерную угрозу, которую представляли ядерные объекты Ирана.

По словам Трампа, объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане "были полностью и безвозвратно уничтожены".

"Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной из них и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы будем преследовать другие цели с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты", — отметил президент США.

Он добавил, что Тегеран теперь "вынужден искать мира".

"Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо легче", — подчеркнул Трамп.

Иран угрожает продолжить свою ядерную программу

После авиаударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, Организация по атомной энергии Ирана пригрозила продолжить свою деятельность, пишет Tehran Times.

"После жестоких атак сионистского врага в последние дни, сегодня на рассвете ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись варварскому нападению со стороны врагов Ирана. Это является нарушением международного права, и в частности Договора о нераспространении ядерного оружия", — говорится в заявлении.

В организации отметили, что атаки США и Израиля являются акцией, которая якобы противоречит международному праву. В Иране, помимо прочего, обвинили в "соучастии" Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Организация по атомной энергии Ирана уверяет нацию, что, несмотря на злобные заговоры ее врагов, — благодаря усилиям тысяч ее революционных ученых и экспертов, она не позволит остановить путь развития этой национальной промышленности, построенной на крови ученых-ядерщиков", — подчеркнули в организации.

В то же время верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи заявил, что "выход США на поле боя нанесет им непоправимый ущерб. По данным иранских СМИ, он ожидает, что американцы "понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом".

Напомним, 22 июня США с самолетов разбомбили ядерные объекты Ирана.

21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.