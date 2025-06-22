Трамп заявив, що Іран очікує "масштабна трагедія": Тегеран пригрозив, що не зупиниться

Іран повинен негайно укласти мир, бо інакше майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими", а країну очікує "трагедія".

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"Буде або мир, або трагедія для Ірану — набагато більша, ніж та, свідками якої ми стали за останні вісім днів", — сказав президент США Дональд Трамп.

Він уточнив, що метою авіаударів ВПС США по Ірану було ліквідувати ядерну загрозу, яку становили ядерні об’єкти Ірану.

За словами Трампа, об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані "були повністю й безповоротно знищені".

"Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми переслідуватимемо інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини", — зазначив президент США.

Він додав, що Тегеран тепер "змушений шукати миру".

"Іран, хуліган Близького Сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими", — наголосив Трамп.

Іран погрожує продовжити свою ядерну програму

Після авіаударів США по ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, Організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, пише Tehran Times.

"Після жорстоких атак сіоністського ворога останніми днями, сьогодні на світанку ядерні об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані зазнали варварського нападу з боку ворогів Ірану. Це є порушенням міжнародного права, і зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — йдеться у заяві.

В організації зазначили, що атаки США та Ізраїлю є акцією, яка нібито суперечить міжнародному праву. В Ірані, крім іншого, звинуватили у "співучасті" Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Організація з атомної енергії Ірану запевняє націю, що, попри злісні змови її ворогів, — завдяки зусиллям тисяч її революційних науковців та експертів, вона не дозволить зупинити шлях розвитку цієї національної промисловості, побудованої на крові вчених-ядерників", — підкреслили в організації.

Водночас верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї заявив, що "вихід США на поле бою завдасть їм непоправної шкоди. За даними іранських ЗМІ, він очікує, що американці "зазнають більш серйозних втрат, ніж ті, які були в минулому".

Нагадаємо, 22 червня США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану.

21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли.