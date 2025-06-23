"Трамп буде щасливий": Волкер вказав, як Київ може отримати зброю від США (відео)

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що американський президент Дональд Трамп готовий продавати Києву зброю. За словами Волкера, Трамп лише проти того, щоб зброя для Сил оборони України купувалася коштом американських платників податків.

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Наразі триває постачання озброєння в межах пакета, ухваленого під час каденції попереднього президента США Джо Байдена. Курт Волкер в ефірі "Київ24" зазначив, що військова допомога США триватиме ще щонайменше кілька місяців.

"Те, що сплачують платники податків — тут Трамп проти. Він не хоче, щоб американські платники податків за це платили. Я не думаю, що він передумає в цьому питанні. Проте якщо Україна чи інші країни хочуть купувати американську зброю чи боєприпаси, я не бачу жодних ознак того, що Трамп проти. Я думаю, що він буде щасливий, щоб Україна купувала це спорядження", — сказав колишній спецпредставник США.

Він додав, що ще одним способом постачання Україні військової допомоги може стати "Закон про лендліз". Якщо Конгрес США ухвалить його, Україна зможе позичати у Штатів гроші, щоб закуповувати американську зброю, а розраховуватися за неї пізніше.

"Зараз є пакет, який був ухвалений адміністрацією Байдена, це ще триватиме кілька місяців, і потім є ще ці можливості, коли Україна, чи Європа, чи інші можуть купувати американську зброю та обладнання. Я думаю, що ці всі можливості існують. Важливо, щоб Україна, Європа та Америка працювали разом, розмовляли про це, обговорювали, як це можна зробити", — зазначив Курт Волкер.

Військова допомога США Україні: що відомо

Видання The Telegraph 15 червня писало про виступ на слуханнях у Конгресі щодо військового бюджету на 2026 рік міністра оборони США Піта Гегсета, який заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа має "зовсім інший погляд", ніж адміністрація його попередника Джо Байдена. Журналісти видання зробили висновок, що Штати фактично припиняють військову допомогу Україні.

5 червня ЗМІ писали, що США забирають у ЗСУ ключову технологію боротьби з дронами типу "Шахед". За інформацією The Wall Street Journal, міністр оборони США Піт Гегсет уповноважив відповідальний підрозділ Пентагону перенаправляти закуплені для України спеціальні детонатори для ракет американським військовим на Близькому Сході.

Державний секретар США Марко Рубіо 20 травня заявляв, що асигнована за президентства Джо Байдена військова допомога не припиняється. Проте рішення про нові пакети зброї від США не ухвалювалося.

Нагадаємо, 21 червня Дональд Трамп заявив, що на Іран очікує "масштабна трагедія", якщо його влада не погодиться укласти мир.