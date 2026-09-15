Зима станет испытанием: Курт Волкер назвал, когда Россия может согласиться на прекращение огня

Российский диктатор Владимир Путин не собирается идти на уступки в своих требованиях и никогда не согласится на подлинное мирное соглашение с Украиной. Такой прогноз озвучил бывший специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер.

Даже после последних переговоров Кремль не изменил свою позицию относительно завершения войны. Об этом в интервью "НАСПРАВДІ MAX" заявил Курт Волкер, ранее занимавший должность специального представителя США на переговорах по Украине.

"Путин не отступил ни на шаг и не собирается этого делать. Поэтому иллюзий быть не должно", — подчеркнул дипломат.

По его мнению, хозяин Кремля стремится уничтожить Украину как суверенное государство и подчинить её, сделав частью Российской империи.

Волкер считает, что Дональд Трамп, скорее всего, осознает истинные намерения Путина, однако Вашингтон всё же оставляет возможность для диалога с Москвой. Украинцы, по его словам, тоже хорошо понимают игру Кремля, однако не могут допустить, чтобы именно их воспринимали как сторону, отвергающую переговоры. Поэтому Киев постоянно подчеркивает готовность к всеобщему перемирию, и эксперт считает такую линию разумной и правильной.

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В то же время, как отметил Волкер, Трамп вряд ли будет усиливать давление на Россию, если Путин откажется идти на переговоры, и Москва этим пользуется для продолжения агрессии. Украина же, по его мнению, действует правильно, нанося удары на большие расстояния по нефтяной отрасли и военной инфраструктуре РФ, ведь это подрывает финансирование войны.

По прогнозам бывшего спецпредставителя, до зимы Путин не пойдет на прекращение огня, поскольку попытается использовать холодный сезон, чтобы проверить, чего он сможет добиться. Однако этот расчет не оправдается, поэтому в следующем году шансы на перемирие возрастут.

Отвечая на вопрос о возможном завершении войны в 2027 году, Волкер допустил возможность прекращения огня, но не мирного соглашения. Для заключения такого соглашения Путину пришлось бы признать суверенитет Украины, легитимность президента Зеленского и международную границу между двумя странами.

"Путин никогда на это не согласится", — подытожил он.

Поэтому, по словам дипломата, наилучший сценарий заключается в том, чтобы заставить Россию согласиться на перемирие и параллельно укреплять Украину в военном, экономическом, политическом и финансовом аспектах, с тем чтобы сдержать будущие нападения.

Напомним, что благодаря развитию собственной оборонной промышленности Украина уже покрывает 60–70 % своих потребностей за счет внутреннего производства. Для Киева это становится "важным козырем" на переговорах с Россией.

Кроме того, Курт Волкер, ранее занимавший должность специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины, убежден, что Трамп готов поставлять Украине оружие. У американского президента вызывает возражения лишь то, что вооружение для Сил обороны должно оплачиваться за счет денег американских налогоплательщиков.