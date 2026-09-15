"2–3 дні": у Кремлі відреагували на слова Сікорського про те, що Польща переможе РФ

У Путіна обурилися словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який заявив, що армія його країни за кілька тижнів переможе ЗС РФ у разі вторгнення, і почали сипати погрозами.

Микола Патрушев, помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявив, що якщо Варшава розпочне військові дії проти Росії, польська держава припинить своє існування за кілька днів, пише "Інтерфакс".

"У разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за два-три дні", — сказав він.

Патрушев також заявив, що Сікорський недооцінює російську армію:

"Глава польської дипломатії явно дилетантськи оцінює військову міць нашої країни, не бажаючи розуміти, що під час спеціальної військової операції російські збройні сили аж ніяк не використовують весь свій потенціал".

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За його словами, у Варшаві "не хочуть чути слів російського президента про відсутність з боку Росії загроз та підстав для ведення військових дій проти Європи".

Про те, що Польща переможе у війні з РФ, Сікорський сказав під час дискусії "Чи здатна Європа разом з Україною стримати Росію?", яку 12 вересня провели Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська Стратегія в рамках щорічної зустрічі YES у Києві.

"У нас є перевага над Росією в авіації. Якщо українцям вдалося вивести з ладу половину російських нафтопереробних потужностей за шість місяців, ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту", — наголосив дипломат.

Раніше Сікорський заявляв, що через польський повітряний простір можуть зупинити будь-який переліт літака Путіна за рішенням незалежного суду. Причина полягає в тому, що російський диктатор перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду в Гаазі за підозрою у військових злочинах.