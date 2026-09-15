У Путина возмутились на слова министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявил, что армия его страны за несколько недель победит ВС РФ в случае вторжения, и разразились угрозами.

Николай Патрушев, помощник кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил, что, если Варшава вступит в военные действия против России, польская государственность прекратит свое существование за несколько дней, пишет "Интерфакс".

"В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", — сказал он.

Патрушев также заявил, что Сикорский недооценивает российскую армию:

"Глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы отнюдь не используют весь свой потенциал".

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По его словам, в Варшаве "не хотят слышать слова российского президента об отсутствии со стороны России угроз и оснований вести военные действия против Европы".

О том, что Польша победит в войне с РФ, Сикорский сказал в ходе дискуссии "Способна ли Европа вместе с Украиной сдержать Россию?", которую 12 сентября провели Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская Стратегия в рамках ежегодной встречи YES в Киеве.

"У нас есть преимущество перед Россией в авиации. Если украинцам удалось вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей за шесть месяцев, мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить оставшуюся половину", — подчеркнул дипломат.

Ранее Сикорский заявлял, что через польское воздушное пространство могут остановить любой перелет самолета Путина по решению независимого суда. Причина заключается в том, что российский диктатор находится под ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге по подозрению в военных преступлениях.