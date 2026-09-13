Польша победила бы за считанные недели: Сикорский поразил заявлением о возможной войне с Россией

Если бы Россия напала на Польшу, польская сторона довольно быстро одержала бы победу, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, Польша и другие европейские страны обладают значительным преимуществом над Россией в области авиации.

Об этом он заявил в ходе дискуссии "Способна ли Европа вместе с Украиной сдержать Россию?", которую 12 сентября провели Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская Европейская Стратегия в рамках ежегодной встречи YES в Киеве.

"У нас есть преимущество перед Россией в авиации. Если украинцам удалось вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей за шесть месяцев, мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить оставшуюся половину", — сказал Сикорский.

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Он также заявил, что Европа должна убедить главу Кремля Владимира Путина в готовности европейцев противостоять агрессии. По его словам, необходимо сделать потенциальную агрессию "невероятно дорогостоящей" для России.

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Сикорский отметил, что страны Балтии и Северной Европы в совокупности имеют военный бюджет, превышающий бюджет России. В то же время он подчеркнул, что Европа в настоящее время не обладает полным оборонным суверенитетом и в ближайшее время его не обретет.

По словам польского министра, Европейский Союз по-прежнему является конфедерацией, а консенсуса по поводу перехода к федерации нет. В то же время он заявил, что даже без Соединённых Штатов Европа обладает значительным преимуществом над Россией в воздухе.

Напомним, ранее Сикорский заявлял, что через польское воздушное пространство могут остановить любой перелёт самолёта Путина по решению независимого суда. Причина заключается в том, что российский диктатор находится под ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге по подозрению в военных преступлениях.

Кроме того, польский министр назвал "неадекватным" решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.