Польща перемогла б за лічені тижні: Сікорський приголомшив заявою про можливу війну з Росією

Якби Росія напала на Польщу, польська сторона досить швидко здобула б перемогу, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, Польща та інші європейські країни мають значну перевагу над Росією в авіації.

Про це він заявив під час дискусії “Чи здатна Європа разом з Україною стримати Росію?”, яку 12 вересня провели Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська Стратегія під час щорічної зустрічі YES у Києві.

“У нас перевага над Росією в авіації. Якщо українцям вдалося вивести з ладу половину російських нафтопереробних потужностей за шість місяців, ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити іншу половину”, — сказав Сікорський.

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Він також заявив, що Європа має переконати очільника Кремля Володимира Путіна у готовності європейців чинити опір агресії. За його словами, необхідно зробити потенційну агресію для Росії “неймовірно дорогою”.

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Сікорський зазначив, що країни Балтії та Північної Європи разом мають більший військовий бюджет, ніж Росія. Водночас він наголосив, що Європа наразі не має повного оборонного суверенітету і найближчим часом його не матиме.

За словами польського міністра, Європейський Союз залишається конфедерацією, а консенсусу щодо переходу до федерації немає. Водночас він заявив, що навіть без Сполучених Штатів Європа має значну перевагу над Росією в повітрі.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявляв, що через польський повітряний простір можуть зупинити будь-який переліт літака Путіна за рішенням незалежного суду. Причиною є те, що російський диктатор перебуває під ордером на арешт Міжнародного кримінального суду в Гаазі за підозрою у воєнних злочинах.

Крім того, польський міністр назвав "неадекватним" рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.