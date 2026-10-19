Новая тактика РФ к отопительному сезону: что показал воскресный удар по Украине

Хотел написать о возобновлении крупных "шахедских" атак, но оказалось, что я пропустил целую МБА. И я уверен, что вы тоже этой ночью (ночь на 18 октября — Ф.) ее пропустили, потому что при всех баллистических атаках (крупных, мелких или комбинированных) главной целью был Киев. Но не сегодня. Целями были Кривой Рог и Запорожье. В обоих городах пострадали металлургические предприятия. Ни одной ракеты по Киеву.

Для начала поговорим о возвращении "Больших атак шахедов" (БАШ). Их не было с весны, потому что все видели процент сбиваемости более 90 и думали, что обычные "шахеды уже не в тренде". Низко, не быстро, очень громко и легко сбивать, даже для пулеметов с МВГ.

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Но сегодняшняя ночь и позавчерашняя (15 октября) показали, что количество беспилотников, превышающее 300 штук за ночь, — снова растет. Позавчера было запущено целых 580 единиц различных дронов, при этом реактивных — крайне мало. И все это происходило ночью.

Вчера же — можно сказать, что произошла какая-то уникальная атака. Впервые комбинированная, но небольшая. Даже хирургическая, я бы сказал. И ее планировал не обычный оперативный отдел. Чтобы ракет было много, и целей тоже. Чтобы летело с земли, моря и воздуха. Это были такие БКА — большие комбинированные атаки. Более 20 баллистических ракет, около 40 крылатых ракет Х-101 со стратегической авиации и два десятка "Калибров" с моря. Ух, сам Герасимов подписывает разрешения на такие массированные атаки.

А здесь есть разница даже по сравнению с позавчерашней БША. "Шахеды" летали весь день и всю ночь. Всего также более 500 различных дронов, но они были распределены в течение суток. И я хотел бы объяснить вам, почему именно сейчас возобновились такие БША, потому что, банально, погода сильно испортилась. Посмотрите в окно — туман скрыл окна домов выше четвертого этажа. Что же говорить о высоте 200–400 метров? Это очень сложные погодные условия для нашей малой ПВО против "шахедов". Но все равно наши казаки демонстрируют потрясающие результаты по их сбиванию (хотя с лета, где-то с июля, в наших группах ПВО начался простой). Вчера 536 из 580, а сегодня — 253 из 315 и 289 из 332 сбитых дронов! То есть сегодняшняя атака еще масштабнее, чем позавчерашняя. 647 против 580 дронов.

И теперь стало ясно, почему эта атака впервые носила комбинированный характер. Ведь к этим шестистам "шахедам" присоединились различные виды ракет! Была задействована и стратегическая авиация, и впервые за два месяца "Макаров" запустил "калибры" из Новороссийска.

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Подробнее (в любом случае это приблизительные цифры, так как ПС уже давно не предоставляют точных данных) о ракетах:

13 баллистических ракет "Искандер-М" из Таганрога;

5 корейских баллистических ракет KN-23 из Воронежской области;

6 крылатых ракет "Калибр" с "Адмирала Макарова" из Новороссийска;

ДВЕ КРЫЛАТЫЕ сверхзвуковые ракеты Х-22/32

А эти две ракеты запускаются только с одного-единственного самолета Ту-22М3! И в последний раз такие ракеты запускались очень и очень давно. Как и последние пуски — с Азовского моря или с территории Крыма. Итак, что мы имеем? Что никто из наблюдателей не заметил взлет Ту-22М3 (скорее всего, из Оленьи), да и выход на боевые частоты диспетчеров также никто не услышал…

Еще несколько интересных подробностей.

Почему для удара по Запорожью не использовали старые С-200/300, которые обстреливали город с 2023 года, а запускали целых "Искандеры" из Таганрога? Похоже, что наша оборона уже не допускает такой наглости, чтобы пусковая установка с расстояния 70 км наносила залп по городу

В этой МКА были все компоненты ВКА. Крылатые ракеты — "калибры" вместо Х-101. Баллистические — советские или корейские. Сверхзвуковые — Х-22/32 вместо "цирконов". Хотя "ониксы" я бы тоже добавил. Но петухи их сэкономили.

"Шахедов" — ещё больше, чем за последние полгода. Доля реактивных по-прежнему ничтожно мала. 23 реактивных из 289 всех "шахедов".

Но в эту осень и в отопительный сезон петухи вступают по-другому. Новые тактики, новые методы. Стараются. Посмотрим, ведь нам не остается ничего другого, как отражать все это. Даже в такую погоду, даже с такими союзниками.

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