6 российских Су-34М вне игры: что дает Украине удар по аэродрому в Воронежской области
ВМС Украины провели фантастически успешную операцию, уничтожив на аэродроме в Воронежской области сразу 6 российских боевых самолетов Су-34М. Военный корреспондент Сергей Мисюра объясняет важность этого события и отмечает, что осенью Украина начала добиваться серьезных успехов в унижении врага.
Петухи думали, что могут безнаказанно запускать десятки реактивных "шахедов". Сотни КАБ по всему фронту и мирным городам. Уничтожить несколько дата-центров, чтобы обрушить у нас интернет. Постоянные удары по ТЭЦ, ТЭС и энергетике…
Но наступила осень. И мы начали добиваться серьезных успехов в унижении потенциала противника.
Вывод из строя дата-центров "Яндекса". В очередной раз достали Омский, а также ведется системная работа по другим НПЗ. Отрабатываются заводы и предприятия ОПК. Работа по флоту вообще без вариантов — последние "Калибры" запускались с Каспия. Черноморский флот скоро станет подводным.
И сегодня Военно-морские силы подтвердили — сразу целых ШЕСТЬ основных носителей КАБ, самолеты Су-34М, были уничтожены на аэродроме под Воронежем, в Борисоглебске!
Эти "утиные морды" могут сбрасывать до 8 тонн КАБ за один вылет! А теперь количество чугуния существенно уменьшится, что почувствуют все)
Это очень крутая новость и огромная затрещина по петухам. Последняя партия таких самолетов состояла из трех штук, значит, уничтожено сразу две партии бомбардировщиков! И ещё круто, что эта операция была проведена именно нашими, украинскими ракетами "Нептун"!
P.S. Фото 24-го года, когда на аэродроме Морозовск также было уничтожено много Су-34М.
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