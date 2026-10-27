Загинула жінка, поранені медики: 15 людей постраждали внаслідок балістичного обстрілу Києва (відео)

Рятувальники та Нацполіція розповіли, що уночі проти 27 жовтня росіяни атакували шість районів Києва. Пошкоджені нежитлові будівлі, корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі.

Правоохоронці повідомили, що від обстрілу загинула 46-річна жінка та написали про 14 поранених. У повідомленні ДСНС кількість постраждалих – 15. Правоохоронці фіксують пошкодження у шести районах міста.

У Деснянському районі 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих - двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Також поранення отримав 22-річний хлопець у Оболонському районі.

"На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину Росії", — зазначили правоохоронці.

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В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях. Рятувальники їх ліквідували. Відомо про двох постраждалих.

Пошкоджена станція метро Фото: Нацполіція

Також пошкоджений Південний міст, в нього влучили трьома балістичними ракетами. Нині там перебуває мер Києва Віталій Кличко. Рух метро між "Осокорками" та "Червоним хутором" тимчасово зупинений.

Росіяни вдарили по Південному мосту Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, Фокус писав про обстріл Києва, пошкоджено Державний торгово-економічний університет, супермаркет Ашан, наземну станцію метро "Лісова".

Також ми розповідали, що Росія не хоче закінчувати війну в Україні, адже у Кремлі насправді не знають, як це зробити.