Разрушенное полотно и торчащая арматура: Кличко показал повреждение Южного моста (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко посетил Южный мост, который попал под удар баллистики РФ в ночь на 27 октября. Чиновник опубликовал фотографии повреждений, из-за которых городские власти перекрыли движение транспорта, соединяющего левый и правый берега Днепра. Что показали фотографии разрушений Южного моста?

Сообщение Кличко с фотографиями Южного моста появилось в Telegram-канале мэра в 7:58 27 октября. Мэр прошелся по поврежденному сооружению в сопровождении сотрудников коммунальных служб. В кадр попал фрагмент проезжей части для автомобилей: разрушения инфраструктуры метрополитена не показали.

На фото Южного моста видно, что в результате попадания ракет РФ дорожное полотно местами повреждено, усыпано обломками стройматериалов, бетона и обнажившейся арматурой. На фото с другого ракурса — деформированные и искривленные отбойники (барьеры) вдоль края, а часть вообще исчезла, и видна поверхность Днепра.

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Обстрел Киева — Кличко на Южном мосту после удара со стороны РФ 27 октября Фото: Виталий Кличко

Обстрел Киева — повреждения на Южном мосту после удара со стороны РФ 27 октября Фото: Виталий Кличко

Мэр напомнил, что движение транспорта по Южному мосту перекрыто и что поезда метро не курсируют между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор".

Журналист Андрей Цаплиенко написал, что в ночь на 27 октября по Южному мосту в Киеве, возможно, попали как минимум три баллистические ракеты РФ. Официальной информации о количестве попаданий пока нет: Воздушное командование пока не сообщило о ночном обстреле.

Южный мост — инфраструктурный объект в Киеве, соединяющий Голосеевский и Дарницкий районы столицы. Размеры сооружения: длина — более 1,2 км, ширина — 41,5. На Южном мосту — шесть полос для движения автомобилей и два пути для поездов метро (Сырецко-Печерская "зеленая" линия). До войны через мост за сутки проезжали 100 тыс. автомобилей, сообщили в "Киевавтодоре", и это в пять раз больше проектной нормы в 20 тыс.

Обстрел Киева — подробности удара РФ по Южному мосту 27 октября

Отметим, что Южный мост попал под обстрел Киева, который произошел около 3 часов 27 октября. Воздушное командование сообщило о вылете ракет из Брянской области. Через несколько минут жители столицы услышали громкие взрывы, а в местных пабликах публиковались кадры с мест попаданий со столбами дыма и огня. Впоследствии Виталий Кличко и КГГА заявили об ударе РФ по Южному мосту и о том, что сооружение временно закрыли.

Утром городские власти сообщили об ограничении движения поездов на "зеленой" ветке метро и о выходе на измененные маршруты дополнительных автобусов, которые поехали в объезд через Дарницкий мост. Кличко уточнил, что специалисты осматривают Южный мост и определяют степень повреждений.

Другие пострадавшие районы столицы: в Деснянском районе произошли взрывы в районе станции "Лесная" и около ДТЕИ, в Днепровском районе — повреждения двух больниц, в Подольском районе — административное здание и нежилое помещение. В ГСЧС и Нацполиции уточнили, что в результате российского удара по Киеву погибла 46-летняя женщина, а 14 человек получили ранения. Среди пострадавших — студенты и сотрудники "скорой помощи", которые спешили на место попадания.

Ранее РФ уже пыталась атаковать Южный мост в Киеве. Один из таких случаев произошел 2 октября: сооружение на короткое время закрыли для транспорта, но после осмотра специалистами движение возобновилось.

Напоминаем, что 20 октября Россия пыталась нанести удар по Северному мосту в Киеве: Фокус рассказал о последствиях ночной атаки.