В Киеве после удара в Южный мост изменили график транспорта, есть разрушения: какие последствия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях двойного удара баллистических ракет РФ в ночь с 26 на 27 октября. От российского обстрела пострадали три района столицы, один человек погиб, а 14 получили ранения. Из-за попадания в Южный мост не работает метро, на дороги вывели дополнительные автобусы. Каковы последствия ночного обстрела?

Заявление Кличко появилось в 7:00 27 октября в Telegram-канале мэра, а также на сайтах Киевской городской государственной администрации и КП "Киевпастранс". Под обстрел РФ попали Деснянский, Днепровский и Подольский районы столицы. Большинство раненых — студенты, также пострадала бригада "скорой помощи", которая ехала к месту попадания. Мэр уточнил, что повреждена инфраструктура метро, тем временем для соединения правого и левого берегов Днепра на маршруты вышли дополнительные автобусы.

Мэр сообщил, что в настоящее время сотрудники метрополитена обследуют место удара РФ и устанавливают масштабы повреждений. Особенно пострадала "зеленая" линия метро, и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" не было приостановлено. Также выяснилось, что возобновила работу "красная" линия: Кличко снимал видео на фоне поезда возле станции "Академгородок".

Видео дня

"На "зеленой" линии метрополитена возникла серьезная проблема. Это связано с перекрытием Южного моста. Сейчас он проходит обследование, и в ближайшее время мы сможем более точно сказать, как долго будет перекрыто движение транспорта и метро через Южный мост. Сейчас запущены дополнительные автобусы для соединения левого и правого берегов", — сказал мер.

Фото: Скриншот

Обстрел Киева — какие последствия удара 27 октября

В КГГА сообщили об изменениях в движении общественного транспорта из-за удара РФ по Южному мосту. Указано, что из-за проблем на "красной" линии метрополитена на маршрут №1-М вывели дополнительные автобусы: их будет 15. Кроме того, автобусы №22 и №91, которые следовали через Южный мост, перенаправили на Дарницкий мост, и на каждый из этих маршрутов добавили по 4 единицы транспорта.

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На странице "Киевпастранс" напомнили, как будут курсировать автобусы № 21 и 92 в случае перекрытия Южного моста. Также уточнили, что изменился маршрут автобусов № 72, поскольку дорогу перекрыла полиция.

Фото: Скриншот

Баллистический удар по Киеву 26–27 октября

Фокус писал об ударе баллистических ракет РФ по Киеву, который произошел в ночь на 27 октября. Удар состоял из двух волн: ГСЧС опубликовала фото первых ракетных ударов. На фото — воронка возле общежитий и пожар в поврежденном здании.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Первая волна ракетных ударов обрушилась на столицу около 22:00 26 октября; пострадал Деснянский район — станция метро "Лесная" и территория Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ). На видео и фото с места событий запечатлены студенты, поврежденные корпуса и воронка недалеко от домов. Кроме того, есть разрушения в Днепровском районе: повреждены две больницы и торговый центр.

Вторая волна ракетных ударов по Киеву — около 3 часов. Под удар попали Южный мост, а также административные здания и нежилые помещения в Подольском районе. Позже городские власти сообщили, что движение перекрыли из-за повреждений моста и инфраструктуры метрополитена.

Напоминаем, что 26 октября агентство УНИАН показало последствия удара РФ по Вишневому под Киевом, который произошел четыре месяца назад.