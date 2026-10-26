Четыре месяца после взрывов: в Вишневом после детонации до сих пор не разобрали завалы (видео)

Спустя четыре месяца после взрыва боеприпасов в результате российского удара по Вишневому строительный мусор по-прежнему лежит во дворах, а фундамент так и не был залит даже перед наступлением холодов. Тогда погибли девять человек, более сотни домов были разрушены или повреждены, а шестьсот жителей пришлось срочно эвакуировать.

Жители Вишневого в Киевской области спустя четыре месяца после взрывов на складах боеприпасов до сих пор не получили обещанной помощи по восстановлению жилья. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на видео местных жителей.

По словам одного из жителей, вместо восстановления здания людям оставили строительный мусор, который так и не вывезли, а фундамент не залили даже перед наступлением зимы.

Масштаб разрушений в Вишневом

Как сообщал "Киев 24", в Вишневой общине повреждения были зафиксированы на 1255 объектах недвижимости — это 196 частных домов и 1059 квартир и других жилых помещений. На момент подготовки расследования люди подали 1255 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество, из которых рассмотрели 1152.

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Отдельно упоминается 117 уничтоженных объектов: 101 частный жилой дом и 16 квартир или других помещений. По ним поступило 97 заявлений — 52 на получение жилищных сертификатов и 45 на денежную компенсацию.

На момент публикации материала лишь часть жителей совсем недавно начала получать ответы на свои обращения. По информации журналистов, средства на счета людей до сих пор не поступили.

Государственное финансирование восстановительных работ после трагедии

Стоит отметить, что решение о финансировании восстановления Вишневого принималось на двух уровнях — государственном и местном.

Первым решением стало распоряжение Кабинета Министров № 884-р от 3 сентября 2026 года: из государственного бюджета было выделено 2,3 млрд гривен на компенсации за поврежденное жилье, которые выплачиваются в рамках программы "еВосстановление".

Следующее распоряжение № 1077-р от 15 октября предусматривало выделение 513 млн гривен из резервного фонда — на этот раз на выплату компенсаций за полностью уничтоженное жилье жителям общин Вишневой и Дмитровской. Сумма является общей для Вишневого и села Мила, то есть доля каждого населенного пункта в отдельности не указана.

Отдельно действует местный бюджет: Вишневский городской совет выделил более 8 млн гривен на материальную помощь 337 пострадавшим в рамках программы социальной защиты "Забота" на 2026–2028 годы.

Однако, судя по кадрам с места событий, восстановительные работы в Вишневом после трагедии так и не начались, а строительный мусор так и не был вывезен в полном объеме.

Почему компенсации не хватает

Общая проблема для Вишневого и Милой, как отмечает "Киев 24", — разрыв между размером государственной помощи и реальной стоимостью ремонта. В рамках программы "еВосстановление" максимальная компенсация за поврежденное жилье составляет 500 тысяч гривен, однако даже восстановление дома, который не разрушен полностью, нередко обходится дороже.

Взрыв в Вишневом: что известно

В ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы с продолжительной детонацией. Причиной стал российский обстрел. В результате атаки снаряды попали в складские помещения предприятия, вызвав сильный пожар и многочасовую детонацию, во время которой обломки разлетались по всему городу.

В результате взрывов погибли девять человек, ещё 29 получили ранения различной степени тяжести. Из-за угрозы повторной детонации были срочно эвакуированы более 600 жителей, причем более сотни из них во время взрывов находились непосредственно в укрытии в эпицентре событий.

Полностью уничтожено или повреждено более 100 жилых домов. Взрывная волна и обломки разнесли частные усадьбы, многоэтажные дома и автомобили. Огонь и взрыв охватили 13 гектаров жилой застройки, уничтожив здания на пяти улицах города. Всего повреждения зафиксированы на более чем 200 объектах, включая крупные промышленные и складские здания.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности, а также последуют увольнения.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Вишневом ликвидировали последствия одного из самых масштабных российских обстрелов: журналисты показывали кадры разрушенных жилых домов, в которых ещё за несколько дней до этого жили семьи.

Кроме того, "Фокус" выяснял, кто принимает решение о месте хранения боеприпасов во время войны и кто несет ответственность, когда склад становится угрозой для целого города. Вишневое и Мила показали, к чему приводит вторичная детонация, если снаряды хранятся рядом с жилыми кварталами.