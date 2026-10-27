У Києві після удару в Південний міст змінили графік транспорту, є руйнування: які наслідки

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки подвійного удару балістичних ракет РФ в ніч з 26 на 27 жовтня. Від російського обстрілу постраждало три райони столиці, загинула одна людина, а 14 отримали поранення. Через влучання у Південний міст не працює метро, вивели на дороги додаткові автобуси. Які наслідки нічного обстрілу?

Заява Кличка з'явилась о 7 год 27 жовтня у Telegram-каналі міського голови та на ресурсах Київської міської державної адміністрації й КП "Київпастранс". Під удар РФ потрапили Деснянський, Дніпровський, Подільський райони столиці. Більшість поранених — студенти, також постраждала бригада "швидкої", яка їхала до місця влучання. Мер уточнив, що пошкоджено інфраструктуру метро, тим часом для з'єднання правого та лівого берегів Дніпра на маршрути вийшли додаткові автобуси.

Міський голова повідомив, що наразі працівники метрополітену обстежують місце удару РФ та встановлюють масштаби ураження. Особливо постраждала "зелена" гілка метро і не призупинили рух потягів між станціями "Осокорки"-"Червоний хутір". Також з'ясувалось, що відновила роботу "червона" гілка: Кличко записував відео на тлі потягу біля станції "Академмістечко".

Видео дня

"Проблема велика на зеленій гілці метрополітену. Це пов'язано з відключенням Південного мосту. Зараз він під обстеженням і найближчим часом ми ж зможемо більш чітко сказати, наскільки довго буде перекритий, рух транспорту і метрополітену через Південний міст. Зараз наданий додатковий, автобуси для з'єднання лівого і правого берега", — сказав мер.

Фото: Скриншот

Обстріл Києва — які наслідки удару 27 жовтня

У КМДА повідомили про зміни у русі громадського транспорту через удар РФ по Південному мосту. Вказано, що через проблеми на "червоній" гілці метрополітену на маршрут №1-М вивели додаткові автобуси: їх буде 15. Крім того, автобуси №22 та №91, які ішли через Південний міст, направили на Дарницький міст і на кожен з цих маршрутів додали по 4 одиниці транспорту.

Фото: Скриншот

На сторінці "Київпастранс" нагадали, як рухаються автобуси №21 та 92 у випадку перекриття Південного мосту. Також уточнили, що змінився рух автобусів №72, оскільки дорогу перекрила поліція.

Фото: Скриншот

Удар балістики по Києву 26-27 жовтня

Фокус писав про удар балістичних ракет РФ по Києву, який стався в ніч на 27 жовтня. Відбулось дві хвилі удару: ДСНС опублікувала фото з перших прильотів. На фото — вирва біля гуртожитків та пожежа у пошкодженому приміщенні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Перша хвиля балістики атакувала столицю близько 22 год 26 жовтня, постраждав Деснянський район — станція метро "Лісова" та територія Державного торгівельно-економічного університету (ДТЕУ). На відео та фото з місця подій показали студентів, пошкодженні корпуси та вирву неподалік від будинків. Крім того, є руйнування у Дніпровському районі: пошкоджено дві лікарні та торгівельний центр.

Друга хвиля балістики по Києву — близько 3 год. Під удар потрапив Південний міст та адміністративні споруди й нежитлові приміщення у Подільському районі. Згодом міська влада повідомила, що рух перекрили через пошкодження мосту та інфраструктури метрополітену.

Нагадуємо, 26 жовтня медіа УНІАН показало наслідки удару РФ по Вишневому під Києвом, який стався чотири місяці тому.