Зруйноване полотно й стирчить арматура: Кличко показав пошкодження Південного мосту (фото)

Міський голова Києва Віталій Кличко побував на Південному мосту, який потрапив під балістичний удар РФ в ніч на 27 жовтня. Посадовець опублікував фото пошкоджень, через які міська влада закрила рух транспорту, який з'єднує лівий та правий береги Дніпра. Що показали фото руйнувань Південного мосту?

Допис Кличка з фотографіями Південного мосту з'явився у Telegram-каналі міського голови о 7:58 27 жовтня. Мер пройшовся по пошкодженій споруді у супроводі працівників комунальних служб. У кадр потрапив фрагмент проїжджої частини для автомобілів: руйнування інфраструктури метрополітену не показали.

На фото Південного мосту бачимо, що внаслідок влучання балістики РФ місцями пошкоджене дорожнє полотно, всипане уламками будматеріалів, бетону та з оголеною арматурою. На фото з іншого ракурсу — деформовані та покручені відбійники (бар'єри) вдовж краю, а частина взагалі зникла й видніється поверхня Дніпра.

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Обстріл Києва — Кличко на Південному мосту після удару РФ 27 жовтня Фото: Віталій Кличко

Обстріл Києва — пошкодження на Південному мосту після удару РФ 27 жовтня Фото: Віталій Кличко

Міський голова нагадав, що рух транспорту Південним мостом перекритий і що потяги метро не ходять між станціями "Осокорки"-"Червоний хутір".

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що в ніч на 27 жовтня по Південному мосту у Києві могло влучити мінімум три балістичних ракети РФ. Офіційної інформації про кількість влучань поки немає: Повітряне командування поки не звітувало про нічний обстріл.

Південний міст — інфраструктурний об'єкт у Києві, який з'єднує Голосіївський та Дарницький райони столиці. Розміри споруди — довжина понад 1,2 км, ширина 41,5. На Південному мосту — шість смуг для руху автомобілів та дві колії для потягів метро (Сирецько-Печерська "зелена" лінія). Перед війною через міст протягом доби проїжджали 100 тис. автомобілів, інформували в "Київавтодор", і це було у п'ять разів більше за проєктну норму 20 тис.

Обстріл Києва — деталі удару РФ по Південному мосту 27 жовтня

Зазначимо, Південний міст потрапив під обстріл Києва, який стався близько 3 год 27 жовтня. Повітряне командування повідомило про виліт балістики з Брянської області. За кілька хвилин жителі столиці почули гучні вибухи, а у місцевих пабліках публікували кадри з місць влучання зі стовпами диму та вогню. Згодом Віталій Кличко та КМДА заявили про удар РФ по Південному мосту та про те, що споруду тимчасово закрили.

Зранку міська влада повідомила про обмеження руху потягів на "зеленій" гілці метро та про вихід на змінені маршрути додаткових автобусів, які поїхали в обхід, через Дарницький міст. Кличко уточнив, що фахівці оглядають Південний міст та встановлюють ступінь руйнувань.

Інші постраждалі райони столиці: у Деснянському районі вибухало у районі станції "Лісова" та біля ДТЕІ, у Дніпровському районі — пошкодження двох лікарень, у Подільському районі — адміністративний будинок та нежитлове приміщення. У ДСНС та Нацполіції уточнили, що внаслідок російського удару по Києву загинула 46-річна жінка і 14 осіб отримали поранення. Серед постраждалих — студенти та працівники "швидкої допомоги", які поспішали на місце влучання.

Раніше РФ вже намагалась атакувати Південний міст у Києві. Один з таки випадків стався 2 жовтня: споруду ненадовго закрили для транспорту, але після огляду фахівцями рух відновився.

Нагадуємо, 20 жовтня РФ намагалась влучити по Північному мосту Києва: Фокус розповів про наслідки нічної атаки.