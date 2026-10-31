Наихудшая ситуация со светом в Киеве и Днепре: эксперт оценил последствия атак на энергетику

Россияне регулярно наносят удары по объектам энергоинфраструктуры страны. В частности, обстреливают подстанции, системы передачи и распределения электроэнергии.

Российские войска постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, вражеские удары разрушили Приднепровскую ТЭС, которая является крупнейшим объектом генерации в регионе.

"Насколько мне известно, она уже не работает, она разрушена. Значит, неизвестно, сколько времени займет её восстановление", — отметил эксперт.

Кроме того, он заметил, что серьезные отключения электроэнергии также наблюдаются в прифронтовых регионах, приведя в пример Конотоп в Сумской области, который несколько дней подряд оставался без света, и Киев.

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"Здесь отключения сегодня достигают примерно 18 часов в сутки. Нигде такого нет", — отметил директор энергетических программ.

Напомним, 31 октября в некоторых районах Киева были введены масштабные отключения электроэнергии. В частности, в Соломенском районе обещали дать свет лишь на полтора часа.

В некоторых районах Днепропетровской области электричество появится не раньше понедельника. По последним данным, в Днепре зафиксировано 28 320 отключений электроэнергии, а в Павлограде, Каменском, Подгородном и поселке Карнауховка Днепропетровской области в общей сложности отсутствует электричество по 22 530 адресам.

Также напомним, что только в ночь на 19 октября и утром под ударом российских террористов оказались энергетические объекты в 11 областях, из-за чего тысячи людей остались без электроснабжения.