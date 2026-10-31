Зеленский прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом: какие вопросы обсудят президенты

Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Политик проведет переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом.

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей командой прибыл в Стамбул. Об этом сообщил глава государства.

Он объявил о "важных переговорах" с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых будут обсуждаться вопросы укрепления защиты украинцев, межгосударственного партнерства и реальных дипломатических перспектив.

"Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Чёрном море", — также подчеркнул Зеленский.

Кроме того, запланирована также встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

О визите в эту страну Зеленский сообщил в своём традиционном вечернем обращении 30 октября.

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"В Турции состоятся важные переговоры. Мы также работаем над тем, чтобы максимально использовать все доступные нам дипломатические возможности. Ожидаем, что в ноябре удастся добиться прогресса в рамках форматов, которые обсуждались уже довольно давно", — рассказал политик.

Ранее глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что 31 октября Зеленский совершит рабочий визит в Турцию по приглашению президента Эрдогана.

По его словам, в ходе переговоров в Стамбуле стороны обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные вопросы, прежде всего российско-украинскую войну и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Напомним, в конце сентября Турция предложила Киеву и Москве договориться о прекращении нападений на суда и порты в Чёрном море в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Фокус также сообщал, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали с помощью беспилотников гражданское сухогрузное судно ANT, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию.