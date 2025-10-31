Разрезали последний Т-62: как Украина добровольно уничтожила собственную танковую армию (фото)

30 лет назад, в 1995 году, украинцы отказались от старых танков СССР, тем временем россияне бережно их хранили для будущей войны. В первые месяцы вторжения Российская Федерация бросила в атаку колонны танков. Прошло почти четыре года, а бронемашины у россиян все еще есть. Как так случилось, что Украина уничтожила все Т-62, а в 2022 году просила партнеров дать хотя бы толику брони?

Украина уничтожила танки, а также бронемашины, артсистемы, самолеты и вертолеты, которые достались ей в наследство от СССР. Вместе с ней это делали другие бывшие республики, которые хотели показать, что они не будут воевать между собой и уважают границы соседей. Такие же обязательства взяла и Россия. Фокус разобрался, почему Украина порезала бронетехнику, тысячи единиц которой стояли на полигонах и могли пойти в бой.

Последний танк Т-62 — как Украина отказалась от бронетехники

С 1990 по 1992 год СССР (затем — 15 независимых государств), а также страны-члены Варшавского договора и страны-члены НАТО подписали соглашение об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ или сокращенно "договор о разоружении"). В документе, который можно почитать на портале Верховной Рады, стороны пообещали добровольно избавиться от избытка военной техники.

На момент распада СССР на полигонах Украины стояло 6500 танков разных типов. Среди них — старые Т-62 и Т-54 и более новые Т-72. В соответствии с соглашением, украинцы пообещали, что уменьшат количество танков до 4080 ед. Это был первый этап разоружения, и в течение трех лет, с 1992 по 1995, "брони" стало меньше на 40%. Между тем РФ в 2007 году вышла из ДОВСЕ под предлогом того, что НАТО расширяется на восток. Россияне перестали утилизировать технику, вместо этого поставила ее на хранение.

Танки Украины стали частью договора о розоружении Фото: Скриншот

Как уничтожали старые танки

После заключения договора украинское правительство приступило к добровольному уничтожению танков. Для этого их разрезали, вырезали броню, разрушали ходовую часть и башню, резали на металл и сдавали в лом.

Танки Украины — рабочий спиливает дуло Т-62 Фото: "Укринформ"

Бронетехнику списывали с учета, забирали с полигонов и везли на ближайший завод, который имел возможность выполнить такую миссию. Например, танки могли отправить на "Криворожсталь", "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ), Житомирский и Харьковский бронетанковые заводы.

Танки Украины — остатки старых бронемашин во время разоружения Фото: "Укринформ"

Страны могли самостоятельно выбрать, какую технику резать, поэтому Украина избавлялась от старых экземпляров. ЛБТЗ разрезали более 1 тыс. бронемашин Т-52, Т-54, Т-62, еще какую-то часть превратили в тракторы, краны, тягачи.

Танки Украины — демонотированная башня старого танка Фото: "Укринформ"

31 октября 1995 Украина ликвидировала последний танк, который пообещала уничтожить по договору о разоружении. В Киеве провели торжественную церемонию, в которой участвовали представители Британии и других стран. Вероятно, поэтому дата считается символическим днем ​​уничтожения последнего Т-62.

Почему Украина теряла танки после 1995 года

До 2014 года Украина продолжала уменьшать количество танков, и это происходило разными путями. Прежде всего политики руководствовалось тем, что страна имеет внеблоковый статус и в бюджете нет денег для содержания больших запасов военной техники. Из этих соображений украинские чиновники начали списывать, консервировать, а также продавать оружие за границу: продавали, среди прочего, и танки. Основными покупателями были страны Африки и Азии. Кроме того, почти треть экспорта приходилась на Россию. На инфографике проекта "Слово и дело" видим, что за годы независимости Украина потеряла суммарно 2577 танков. Больше всего, 1000 ед., — при президентстве Виктора Януковича.

Танки Украины — какой президент продал больше всего бронемашин Фото: Слово і діло

Вместе с тем, как свидетельствуют журналистские расследования, госслужащие вместе с сообщниками наладили нелегальную продажу советского оружия. В 2021 году на портале "Заборона" рассказали о некоторых сделках 90-ых и 2000-ых годов. Контрабандисты вывозили любую военную технику: от танков до вертолетов. Одна из историй — 33 танка Т-72 для Южного Судана. В деле фигурировала компания "Укрспецэкспорт", которая заявляла, что технику продали легально и везли в Кению.

Т-62 и другие танки на российско-украинской войне

Бронетехника РФ в 2022-2025 годах

В первые дни вторжения РФ украинцы увидели старые и новые танки, направляющиеся в сторону Кива, Чернигова, Сум, Харькова, Запорожья, Херсона. Ориентировочное количество рабочих бронемашин в ВС РФ — 2927 ед. Среди прочего, на фронте заметили 60-летние танки Т-62: большинство таких инцидентов состоялась в 2022-2023 годах.

Осенью 2025 года аналитики установили, что Москва в течение года может получать около 200 танков: часть — новые, часть — восстановленные из старых советских.

С какой броней Украина встретила вторжение РФ

Вместе с продажей и разрезанием Украина модернизировала старые советские танки и начала выпускать новый Т-84БМ "Оплот". На момент российского вторжения ВСУ имели около 1 тыс. танков — в 6,5 раза меньше, чем было до разоружения. Чтобы справиться с нехваткой брони, партнеры передали Украине 800-1000 танков: Т-72, Leopard 2, Abrams, Challenger 2, AMX-10, T-72/PT-91.

31 октября 1995 года Украина выполнила соглашение о разоружении, уничтожив последний танк Т-62. После этого 30 лет бронетехника экспортировалась, списывалась, похищалась. В 2025 году РФ и дальше имеет танки, которые бросает в механизированные штурмы на разных участках фронта. Между тем Украину выручают партнеры: например, в сентябре на фронт пришли хорватские М-84А4.