Розрізали останній Т-62: як Україна добровільно знищила власну танкову армію (фото)

30 років тому, у 1995 році, українці відмовились від старих танків СРСР, тим часом росіяни дбайливо їх берегли для майбутньої війни. У перші місяці вторгнення Російська Федерація кинула в атаку колони танків. Пройшло майже чотири роки, а бронемашини у росіян все ще є. Як так сталось, що Україна знищила партію танків, а у 2022 році просила партнерів дати хоча б дещицю броні?

Україна знищила танки, а також бронемашини, артсистеми, літаки та вертольоти, які дістались їй у спадок від СРСР. Разом з нею це робили інші колишні республіки, які хотіли показати, що вони не воюватимуть між собою й поважають кордони сусідів. Такі ж зобов'язання взяла і Росія. Фокус розібрався, чому Україна порізала бронетехніку, тисячі одиниць якої стояли на полігонах і могли піти у бій.

Останній танк Т-62 — як Україна відмовилась від бронетехніки

З 1990 по 1992 рік СРСР (потім — 15 незалежних держав), а також країни-члени Варшавського договору та країни-члени НАТО підписали угоду про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ або скороч. "договір про роззброєння"). У документі, який можна почитати на порталі Верховної Ради, сторони пообіцяли добровільно позбутись надлишку військової техніки.

На момент розпаду СРСР на полігонах України стояло 6500 танків різних типів. Серед них — найстаріші Т-62 та Т-54 і новіші Т-72. Відповідно до угоди, українці пообіцяли, що зменшать кількість танків до 4080 од. Це був перший етап роззброєння, і протягом трьох років, з 1992 по 1995, "броні" стало менше на 40%. Тим часом РФ у 2007 році вийшла з ДЗЗСЄ під приводом того, що НАТО розширяється на схід. Росіяни перестали утилізувати техніку, натомість поставила її на збереження.

Танки України стали частиною угоди про роззброєння Фото: Скриншот

Як нищили старі танки

Після укладання договору український уряд взявся до добровільного знищення танків. Для цього їх розрізали, вирізали броню, руйнували ходову частину та башту, різали на метал та здавали в брухт.

Танки України - працівник спилює дуло старого Т-62 Фото: "Укрінформ"

Бронетехніку списували з обліку, забирали з полігонів та везли на найближчий завод, який мав можливість виконати таку місію. Наприклад, танки могли відправити на "Криворіжсталь", "Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ), Житомирський та Харківський бронетанкові заводи.

Танки України - рештки старих бронемашин під час роззброєння Фото: "Укрінформ"

Країни мали право самостійно обрати, яку техніку різати, тому Україна позбувалась найстаріших екземплярів. ЛБТЗ розрізали понад 1 тис. бронемашин Т-52, Т-54, Т-62, ще якусь частину перетворили на трактори, крани, тягачі.

Танки України - демонотована башта старої бронемашини Фото: "Укрінформ"

31 жовтня 1995 року Україна ліквідувала останній танк, який пообіцяла знищити за договором про роззброєння. У Києві провели урочисту церемонію, у якій брали участь представників Британії та інших країн. Ймовірно, саме тому цю дату вважають символічним днем знищення останнього Т-62.

Чому Україні втрачала танки після 1995 року

До 2014 року Україна продовжувала зменшувати кількість танків, і це відбувалось різними шляхами. Найперше посадовці керувались тим, що країна має позаблоковий статус і в бюджеті немає грошей для утримання великих запасів військової техніки. З цих міркувань українські урядовці почали списувати, консервувати, а також продавати зброю за кордон: продавали, серед іншого, і танки. Основними покупцями були країни Африки та Азії. Крім того, майже третина експорту припадала на Росію. На інфографіці проєкту "Слово і діло" бачимо, що за роки незалежності Україна втратила сумарно 2577 танків. Найбільше, 1000 од., — за президентства Віктора Януковича.

Танки України - який президент продав найбільше бронемашин Фото: Слово і діло

Разом з тим, як свідчать журналістські розслідування, держслужбовці разом зі спільниками налагодили нелегальний продаж радянської зброї. У 2021 році на порталі "Заборона" розповіли про деякі оборудки 90-их і 2000-их років. Контрабандисти вивозили будь-яку військову техніку: від танків до гелікоптерів. Одна з історій — 33 танки Т-72 для Південного Судану. У справі фігурувала компанія "Укрспецекспорт", яка заявляла, що техніку продали легально та везли в Кенію.

Т-62 та інші танки на російсько-українській війні

Бронетехніка РФ 2022-2025 роках

У перші дні вторгнення РФ українці бачили старі та нові танки, які прямувала до Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Маріуполя, Запоріжжя та Херсона. Орієнтовна кількість робочих бронемашин у ЗС РФ — 2927 од. На фронті помітили навіть 60-річні танки Т-62: більшість таких інцидентів відбулась у 2022-2023 роках.

Восени 2025 року аналітики встановили, що Москва протягом року може отримувати близько 200 танків: частина — нові, частина — відновлені зі старих радянських.

З якою бронею Україна зустріла вторгнення РФ

Разом з продажем та розрізанням Україна модернізувала старі радянські танки й почала випускати новий Т-84БМ "Оплот". На момент російського вторгнення ЗСУ мали близько 1 тис. танків — у 6,5 раза менше, ніж було до роззброєння. Щоб впоратися з нестачею броні, партнери передали Україні 800-1000 танків: Т-72, Leopard 2, Abrams, Challenger 2, AMX-10, T-72/PT-91.

31 жовтня 1995 року Україна виконала угоду про роззброєння, знищивши останній танк Т-62. Після цього 30 років бронетехніка експортувалась, списувалась, викрадалась. У 2025 році РФ і далі має танки, які кидає у механізовані штурми на різних ділянках фронту. Тим часом Україну виручають партнери: наприклад, у вересні на фронт прийшли хорватські М-84А4.