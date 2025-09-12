"Сімдесят двійка відпочиває": танкісти 114 ОМБр ЗСУ розповіли про хорватські танки М-84А4 (відео)

На озброєння 141-ї механізованої бригади ЗСУ надійшли хорватські танки М-84, модернізовані до рівня М-84А4 Sniper. Українські танкісти розповіли, що цей зразок вигідно відрізняється від радянських основних бойових танків (ОБТ) Т-72.

Танковий підрозділ, що працює на стику Донецької та Запорізької областей, зазначає, що порівняно з радянськими Т-72М, які стали основою для хорватської машини, М-84 має більш розвинену електроніку і високий рівень автоматизації. Про це йдеться в репортажі телеканалу TV5.

"Сімдесят двійка відпочиває, порівняно з ним. Різниця колосальна. Тут більше електроніка думає, ніж потрібно працювати руками", — розповів командир машини з позивним "Роккі".

Відмінності від Т-72

М-84 оснащений комбінованим прицілом SCS-84 з денним і нічним інфрачервоним каналом, що працює у складі цифрової системи управління вогнем. Вона автоматично враховує метеодані та відстань до цілі, полегшуючи роботу навідника. При цьому лазерний далекомір має діапазон вимірювання до 10 км і точність ±7,5 м.

Також хорватський танк отримав потужніший 1000-сильний дизельний двигун V46-TK, а також вдосконалені приводи повороту башти та вертикального наведення гармати, що покращує маневреність і рухливість порівняно з радянськими аналогами.

При цьому рівень захисту залишився на рівні Т-72М1/Т-72А — машина не отримала додаткових пакетів бронювання або вбудованого динамічного захисту. Тому українські екіпажі посилили корпус і башту елементами "Контакт-1" та встановили антидронові металеві решітки.

Зазначимо, що перший прототип танка M-84 був створений у 1982 році югославськими інженерами під керівництвом Військово-технічного інституту в Белграді. Роботи проводилися з метою поліпшити бойові характеристики Т-72.

Примітно, що згідно з інформацією російських профільних сайтів, кілька зразків танків M-84A доправили в СРСР, де радянські фахівці вивчили і визнали досягнення югославських колег — низка застосованих систем не поступалася або навіть перевершувала апаратуру, що використовувалася на радянських танках Т-72 того часу.

Про плани передачі цих машин стало відомо в листопаді 2024 року. Хорватія заявляла про намір поставити 30 танків М-84 і 30 БМП М-80. В обмін країна має отримати компенсацію від Німеччини, яка піде на закупівлю 50 Leopard 2A8. Вартість компенсації разом з озброєнням і запчастинами оцінювалася в 144,8 млн євро, що має частково покрити замовлення нової техніки.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України 11 вересня повідомив, що ЗСУ отримали два трофейні танки Т-72 і Т-72 Б3-М окупаційної армії РФ. Вартість переданої техніки — близько 23 мільйонів гривень.