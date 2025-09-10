Трофеї на мільйони гривень: ЗСУ отримали два російських танки Т-72 і Т-72 Б3М (фото)

ЗСУ отримали два трофейні танки Т-72 і Т-72 Б3-М окупаційної армії. Робочу військову техніку знайшли на Бахмутському напрямку.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону передала ЗСУ два трофейні російські танки. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Бронетехніку знайшли співробітники поліції в Харківській області та військової контррозвідки СБУ під час виконання службових завдань на Бахмутському напрямку.

Трофейні танки задокументували як речові докази в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вартість переданої техніки — близько 23 мільйонів гривень, зараз танки використовуватимуть одна з бойових бригад української армії.

Військові не коментували отримання даних російських танків.

Нагадаємо, у Німеччині наприкінці серпня вперше представили концепт нового танка Condor. Машина обладнана поліпшеним шасі Leopard 1, посиленою бронею і двигуном Rolls-Royce 8V199TE23 потужністю до 1080 к.с.

Фокус раніше описував модернізацію американських танків M1A1 SA Abrams в Україні. Українські військові оснастили їх модулями динамічного захисту "Контакт-1" від дронів.