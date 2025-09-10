Трофеи на миллионы гривен: ВСУ получили два российских танка Т-72 и Т-72 Б3М (фото)

ВСУ получили два трофейных танка Т-72 и Т-72 Б3-М оккупационной армии. Рабочую военную технику нашли на Бахмутском направлении.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона передала ВСУ два трофейных российских танка. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

Бронетехнику нашли сотрудники полиции в Харьковской области и военной контрразведки СБУ при выполнении служебных заданий на Бахмутском направлении.

Трофейные танки задокументировали как вещественные доказательства в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Стоимость переданной техники — около 23 миллионов гривен, сейчас танки будут использовать одна из боевых бригад украинской армии.

Военные не комментировали получение данных российских танков.

Напомним, в Германии в конце августа впервые представили концепт нового танка Condor. Машина оборудована улучшенным шасси Leopard 1, усиленной броней и двигателем Rolls-Royce 8V199TE23 мощностью до 1080 л.с.

Фокус ранее описывал модернизацию американских танков M1A1 SA Abrams в Украине. Украинские военные оснастили их модулями динамической защиты "Контакт-1" от дронов.