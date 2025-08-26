В Германии представили новый зенитный танк на базе Leopard: что известно о концепте Condor
На выставке вооружений DSEi немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) впервые представит публике концепцию нового танка под названием Condor. Машина разрабатывалась как универсальная платформа, сочетающая в себе функции танка огневой поддержки и боевой машины противовоздушной обороны.
В основе Condor, пишет издание Hartpunkt, лежит модернизированное шасси Leopard 1, усиленное новой броней и оснащенное современным силовым агрегатом Rolls-Royce 8V199TE23 мощностью до 1080 л.с. с обновленной трансмиссией. Благодаря этому платформа стала более маневренной, экономичной и получила повышенный ресурс службы.
Главная особенность Condor — новая беспилотная башня Turra 30-SA словацкой компании EVPÚ. Она вооружена стабилизированной 30-мм автоматической пушкой с двойной ленточной подачей, что позволяет экипажу оперативно менять тип боеприпасов, включая программируемые снаряды Air-Burst. Такое решение делает машину одинаково эффективной против наземных целей и воздушных объектов. Угол возвышения пушки — от –10 до +70 градусов, что позволяет работать даже по высокоманевренным целям.
Танк Condor — характеристики
Башня дополнена современными системами обнаружения и защиты: многоцелевым радаром, оптико-электронными приборами, детекторами выстрелов из ПТРК и стрелкового оружия. Вторичное вооружение включает соосный пулемет и ПТУР Spike или Konkurs.Важно
Condor получил цифровую бортовую сеть, переработанный корпус с дополнительной защитой, а также новую эргономику: командир и водитель теперь сидят рядом. Несмотря на многочисленные новшества, масса машины осталась менее 40 тонн, что выгодно отличает ее от современных тяжелых основных боевых танков (ОБТ).
Технические характеристики Condor
- База: Leopard 1
- Двигатель: Rolls-Royce 8V199TE23, 1080 л.с.
- Масса: около 40 т
- Габариты: 7,18 × 3,41 × 3,05 м
- Башня: Turra 30-SA (30-мм автоматическая пушка, Air-Burst боеприпасы, угол наведения –10° / +70°)
- Доп. вооружение: соосный пулемет, ПТУР Spike/Konkurs
- Системы: цифровая бортовая сеть, многоцелевой радар, детекторы стрельбы, оптико-электроника
- Экипаж: 2 человека (командир и водитель)
По словам управляющего директора FFG Йорга Кампера, разработка Condor стала ответом на новые угрозы современного поля боя.
"Мы смогли разработать мощную и эффективную систему противовоздушной обороны на базе проверенной в боях и доступной платформы Leopard 1. Нашей целью было создать быстро доступную систему для необходимого быстрого расширения возможностей противовоздушной обороны", — пояснил управляющий директор FFG Йорг Кампер.
Ранее немецкое издание Hartpunkt обратило внимание на использование импровизированных средств защиты на танках Leopard 2 и Leopard 1 в рядах ВСУ, а также на ОБТ советского образца в украинской армии. В частности, обозреватели раскритиковали решение установить на технику блоки динамической защиты "Контакт-1".