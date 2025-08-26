У Німеччині представили новий зенітний танк на базі Leopard: що відомо про концепт Condor

На виставці озброєнь DSEi німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) вперше представить публіці концепцію нового танка під назвою Condor. Машину розробляли як універсальну платформу, що поєднує в собі функції танка вогневої підтримки та бойової машини протиповітряної оборони.

Related video

В основі Condor, пише видання Hartpunkt, лежить модернізоване шасі Leopard 1, посилене новою бронею та оснащене сучасним силовим агрегатом Rolls-Royce 8V199TE23 потужністю до 1080 к.с. з оновленою трансмісією. Завдяки цьому платформа стала більш маневреною, економічною і отримала підвищений ресурс служби.

Головна особливість Condor — нова безпілотна вежа Turra 30-SA словацької компанії EVPÚ. Вона озброєна стабілізованою 30-мм автоматичною гарматою з подвійною стрічковою подачею, що дає змогу екіпажу оперативно змінювати тип боєприпасів, включно з програмованими снарядами Air-Burst. Таке рішення робить машину однаково ефективною проти наземних цілей і повітряних об'єктів. Кут піднесення гармати — від -10 до +70 градусів, що дає змогу працювати навіть по високоманеврених цілях.

Танк Condor — характеристики

Вежа доповнена сучасними системами виявлення і захисту: багатоцільовим радаром, оптико-електронними приладами, детекторами пострілів з ПТРК і стрілецької зброї. Вторинне озброєння включає співвісний кулемет і ПТКР Spike або Konkurs.

Важливо

Війна змінила все: чому Україні важливо негайно створювати свою оборонну промисловість

Condor отримав цифрову бортову мережу, перероблений корпус із додатковим захистом, а також нову ергономіку: командир і водій тепер сидять поруч. Попри численні нововведення, маса машини залишилася менше ніж 40 тонн, що вигідно відрізняє її від сучасних важких основних бойових танків (ОБТ).

Технічні характеристики Condor

База: Leopard 1

Двигун: Rolls-Royce 8V199TE23, 1080 к.с.

Маса: близько 40 т

Габарити: 7,18 × 3,41 × 3,05 м

Башта: Turra 30-SA (30-мм автоматична гармата, Air-Burst боєприпаси, кут наведення -10° / +70°)

Дод. озброєння: співвісний кулемет, ПТКР Spike/Konkurs

Системи: цифрова бортова мережа, багатоцільовий радар, детектори стрільби, оптико-електроніка

Екіпаж: 2 людини (командир і водій)

За словами керуючого директора FFG Йорга Кампера, розробка Condor стала відповіддю на нові загрози сучасного поля бою.

"Ми змогли розробити потужну та ефективну систему протиповітряної оборони на базі перевіреної в боях і доступної платформи Leopard 1. Нашою метою було створити швидко доступну систему для необхідного швидкого розширення можливостей протиповітряної оборони", — пояснив керуючий директор FFG Йорг Кампер.

Раніше німецьке видання Hartpunkt звернуло увагу на використання імпровізованих засобів захисту на танках Leopard 2 і Leopard 1 у лавах ЗСУ, а також на ОБТ радянського зразка в українській армії. Зокрема, оглядачі розкритикували рішення встановити на техніку блоки динамічного захисту "Контакт-1".