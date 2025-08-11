Украина модернизирует танки Abrams для защиты от современных угроз: что было улучшено

Украинские военные начали полевую модернизацию американских танков M1A1 SA Abrams, поставленных в конце 2023 года в количестве 31 единицы. По данным, появившимся в августе 2025 года, машины оснащаются модулями динамической защиты «Контакт-1» и импровизированными противодроновыми конструкциями.

Эти меры направлены на устранение критических уязвимостей танков перед современными угрозами, такими как дроны-камикадзе FPV, барражирующие боеприпасы и противотанковые ракеты верхнего удара. Об этом говорится в материале Army Recognition.

Аналитики уточнили, что базовая версия M1A1 SA, адаптированная для экспорта, сохраняет 120-мм гладкоствольную пушку и композитную лобовую броню, но не имеет броневых вставок из обедненного урана, комплектов динамической защиты и комплексов активной защиты (КАЗ). Это делает технику уязвимой для тандемных боеголовок, атак с верхней полусферы и ударов БПЛА.

Модернизация украинских инженеров предусматривает установку комплексов «Контакт-1» на переднюю часть корпуса, боковые юбки, борта башни и крышу. Эта динамическая защита, разработанная в СССР в 1980-х, эффективна против однозарядных кумулятивных противотанковых снарядов, но имеет ограничения против современных тандемных зарядов. Дополнительно на крыше башни и в задней части моторного отсека установлены дополнительные решетчатые экраны для противодействия беспилотникам.

Танк M1A1 Abrams SA-UKR с блоками ДЗ "Контакт-1" Фото: Сергей Лещенко/Telegram

“Эти структурные слабости проявились в бою, когда украинские танкисты понесли потери от ударов, которые обходили традиционную лобовую броню, атакуя сверху или сзади”, — пишут обозреватели.

Хотя такие доработки увеличивают массу и усложняют обслуживание, отмечают эксперты, они значительно повышают выживаемость Abrams в условиях украинского поля боя.

Результат попадания в блок ДЗ M19 танка Abrams Фото: Соцсети

Эти модификации подчеркивают необходимость для США и НАТО адаптировать даже современные танки к новым асимметричным угрозам, включая разработку комплектов ДЗ для крыши, систем активной защиты и модульных средств противодействия БПЛА.

Ранее сообщалось, что украинские военные в условиях продолжающихся боевых действий улучшили выживаемость американских танков M1A1 SA-UKR Abrams на поле боя. В частности, техника получила комплекс радиоэлектронной борьбы на крыше башни, а нижняя лобовая деталь была усилена дополнительным щитком.

В апреле прошлого года в Defense Express, опубликовали аналитический материал о проблемах использования на украинском фронте танков Abrams. В числе прочего было отмечено, что американские танки предназначены не для использования в пехотных штурмах, а как мощное противотанковое средство.