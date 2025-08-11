Україна модернізує танки Abrams для захисту від сучасних загроз: що було покращено

Українські військові почали польову модернізацію американських танків M1A1 SA Abrams, поставлених наприкінці 2023 року в кількості 31 одиниці. За даними, що з'явилися в серпні 2025 року, машини оснащуються модулями динамічного захисту "Контакт-1" та імпровізованими противодроновими конструкціями.

Ці заходи спрямовані на усунення критичних вразливостей танків перед сучасними загрозами, такими як дрони-камікадзе FPV, боєприпаси, що баражують, і протитанкові ракети верхнього удару. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition.

Аналітики уточнили, що базова версія M1A1 SA, адаптована для експорту, зберігає 120-мм гладкоствольну гармату і композитну лобову броню, але не має броньових вставок зі збідненого урану, комплектів динамічного захисту і комплексів активного захисту (КАЗ). Це робить техніку вразливою для тандемних боєголовок, атак з верхньої півсфери та ударів БПЛА.

Модернізація українських інженерів передбачає встановлення комплексів "Контакт-1" на передню частину корпусу, бокові спідниці, борти башти та дах. Цей динамічний захист, розроблений в СРСР у 1980-х, ефективний проти однозарядних кумулятивних протитанкових снарядів, але має обмеження проти сучасних тандемних зарядів. Додатково на даху башти і в задній частині моторного відсіку встановлено додаткові ґратчасті екрани для протидії безпілотникам.

Танк M1A1 Abrams SA-UKR з блоками ДЗ "Контакт-1" Фото: Сергій Лещенко/Telegram

"Ці структурні слабкості проявилися в бою, коли українські танкісти зазнали втрат від ударів, які обходили традиційну лобову броню, атакуючи зверху або ззаду", — пишуть оглядачі.

Хоча такі доопрацювання збільшують масу та ускладнюють обслуговування, зазначають експерти, вони значно підвищують виживаність Abrams в умовах українського поля бою.

Результат попадання в блок ДЗ M19 танка Abrams Фото: Соцсети

Ці модифікації підкреслюють необхідність для США і НАТО адаптувати навіть сучасні танки до нових асиметричних загроз, включно з розробкою комплектів ДЗ для даху, систем активного захисту і модульних засобів протидії БПЛА.

Раніше повідомлялося, що українські військові в умовах бойових дій, що тривають, поліпшили виживаність американських танків M1A1 SA-UKR Abrams на полі бою. Зокрема, техніка отримала комплекс радіоелектронної боротьби на даху вежі, а нижня лобова деталь була посилена додатковим щитком.

У квітні минулого року в Defense Express опублікували аналітичний матеріал про проблеми використання на українському фронті танків Abrams. Серед іншого було зазначено, що американські танки призначені не для використання в піхотних штурмах, а як потужний протитанковий засіб.