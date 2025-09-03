40 років ветерану Т-80УД: аналітики нагадали про останній і найвдаліший танк часів СРСР

2 вересня 1985 року, рівно 40 років тому, було ухвалено рішення про запуск серійного виробництва основного бойового танка Т-80УД, розробленого Харківським конструкторським бюро машинобудування ім. О.О. Морозова. Машина, що отримала позначення "Об'єкт 478Б" або "Т-80У з двигуном 6ТД", стала завершальним етапом у радянській лінійці танків і послужила основою для подальшого розвитку українського танкобудування.

Про цю дату нагадали ведучі профільного каналу BTVT.INFO. У публікації наголошується, що Т-80УД був фактично останнім танком СРСР: до розпаду країни встигли випустити 715 машин, більшість з яких залишилася на території Росії. Пізніше Україна виробила понад 175 таких танків для контракту з Пакистаном, реалізованого в 1997-1999 роках.

Танк Т080УД — особливості конструкції

На відміну від газотурбінних версій Т-80, харківський танк отримав дизельний двигун 6ТД, що стало відповіддю на труднощі з розвитком газотурбінних установок. Конструктори також оснастили машину дистанційно керованим кулеметом командира, поліпшеним комбінованим бронюванням і новою системою управління вогнем. Ці нововведення дозволили Т-80УД закрити розрив між Т-64 і лінійкою Т-80, а також позначили зміну пріоритетів у танковому будівництві.

Як зазначили оглядачі Defense Express, після розпаду СРСР російська армія відмовилася від експлуатації Т-80УД і Т-64, посилаючись на "іноземне походження" двигунів харківського виробництва. Однак в Україні танк отримав друге життя: саме на його базі було створено Т-84 і БМ "Оплот".

Сучасне застосування та експорт

Найбільшим оператором Т-80УД став Пакистан, де ці танки досі перебувають на озброєнні. Ба більше, країна за підтримки України освоїла їх обслуговування. Контракт 1990-х років став однією з найбільших експортних угод українського оборонно-промислового комплексу і започаткував довгострокове військово-технічне співробітництво між Києвом та Ісламабадом.

На українському фронті також з'являлися кадри застосування Т-80УД. Експерти зазначають, що завдяки збереженій промисловій базі та можливості використовувати комплектуючі від трофейних російських Т-80У/УЕ-1 повернення окремих машин до ладу цілком реальне.

Таким чином, танк, створений як частина радянської військової програми, зайняв своє місце в історії вже незалежної України та продовжує залишатися значущою віхою для національного танкобудування.

Технічні характеристики Т-80УД

Екіпаж: 3 людини

Маса: 46 т

Двигун: дизель 6ТД потужністю 1000 к.с.

Максимальна швидкість: 60 км/год

Запас ходу: до 560 км

Озброєння: 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М-1, спарений 7,62-мм кулемет ПКТ, дистанційно керований 12,7-мм кулемет НСВТ

Дальність вогню: до 3000 м бронебійним і кумулятивним боєприпасом; до 4000 м осколково-фугасним.

