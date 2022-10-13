Україна могла відновити рідкісні танки Т-80УД завдяки російському "ленд-лізу"

За час вторгнення РФ в Україну було захоплено близько 40 російських танків Т-80, які могли послужити донорами для української бронетехніки.

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На полі бою в лавах української армії помітили рідкісні танки Т-80УД, які тривалий час перебували на зберіганні. Про це повідомляє Національний інформаційний портал "Тиск".

У відеоролику одного з військових було помічено два танки Т-80УД. Раніше Україна надіслала Пакистану 320 танків, які виготовились із нуля. Версію про те, що Україна викупила в Пакистану танк, можна відкинути, оскільки на танку ще радянська кольорова схема. Тому є ймовірність, що російський "ленд-ліз" дозволив Україні відновити якусь кількість танків Т-80УД.

[ + – ] Т-80УД використовували в навчальних закладах

На Defense Express зазначають, що для відновлення Т-80УД ЗСУ могли використовувати трофейні російські танки Т-80У та Т-80УЕ-1. Після розвалу СРСР Україна отримала всього 248 танків Т-80 різних модифікацій, із них Т-80УД було лише 60 одиниць. На початку 2014 року Т-80УД переважно для навчання в освітніх закладах. В армії перевагу надавали танкам Т-80БВ.

Із початку війни у 2014 році інформації про зняття зі зберігання танків Т-80УД не було. Однак є ймовірність, що з російськими деталями вдалося відновити від 10 до 30 машин — комплект роти або батальйону. Меншу кількість танків, як пишуть у виданні, не було б сенсу відновлювати, оскільки вони давали б тільки додаткові проблеми для логістики.

За даними Oryx, ЗСУ за час вторгнення затрофеїли 37 танків Т-80У та 7 Т-80УЕ-1. Саме вони могли стати донорами для відновлення українських танків.

Нагадаємо, РФ планує "модернізувати" 800 танків Т-62 для війни в Україні.

У ЗМІ писали, що армія РФ стала головним "постачальником" важкої техніки для ЗСУ. Українська армія вже затрофеїла понад 2000 одиниць техніки.