Украина могла восстановить редкие танки Т-80УД благодаря российскому "ленд-лизу"

За время вторжения РФ в Украину, было захвачено около 40 российских танков Т-80, которые могли послужить донорами для украинской бронетехники.

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На поле боя были замечены в рядах украинской армии редкие танки Т-80УД, которые долгое время находились на хранении. Об этом сообщает Национальный информационный портал "Тиск".

В видеоролике одного из военных было замечено два танка Т-80УД. Ранее Украина поставила Пакистану 320 танков, которые изготовились с нуля. Версию о том, что Украина выкупила у Пакистана танка можно отбросить так как на танке еще советская цветная схема. Поэтому есть вероятность, что российский "ленд-лиз" позволил Украине восстановить какое-то количество танков Т-80УД.

[ + – ] Т-80УД использовался в учебных учреждениях

На Defense Express отмечают, что для восстановления Т-80УД ВСУ могли использовать трофейные российские танки Т-80У и Т-80УЕ-1. После развала СССР, Украина получила всего 248 танков Т-80 различных модификаций, из них Т-80УД было всего 60 единиц. В начале 2014 года Т-80УД в основном для обучения в образовательных учреждениях. В армии преимущество отдавалось танкам Т-80БВ.

С начала войны в 2014 году информации о снятии с хранения танков Т-80УД не было. Однако есть вероятность, что с российскими деталями удалось восстановить от 10 до 30 машин — ротный или батальонный комплект. Меньшее количество танков, как пишут в издании, не было бы смысла восстанавливать так как они бы давали только дополнительные проблемы для логистики.

По данным Oryx, ВСУ за время вторжения затрофеили 37 танков Т-80У и 7 Т-80УЕ-1. Именно они и могли стать донором для восстановления украинских танков.

Напомним, РФ планирует "модернизировать" 800 танков Т-62 для войны в Украину.

В СМИ писали, что армия РФ стала главным "поставщиком" тяжелой техники для ВСУ. Украинская армия уже затрофеили свыше 2000 единиц техники.