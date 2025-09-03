40 лет ветерану Т-80УД: аналитики напомнили о последнем и самом удачном танке времен СССР

2 сентября 1985 года, ровно 40 лет назад, было принято решение о запуске серийного производства основного боевого танка Т-80УД, разработанного Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. А.А. Морозова. Машина, получившая обозначение «Объект 478Б» или «Т-80У с двигателем 6ТД», стала завершающим этапом в советской линейке танков и послужила основой для дальнейшего развития украинского танкостроения.

Об этой дате напомнили ведущие профильного канала BTVT.INFO. В публикации отмечается, что Т-80УД был фактически последним танком СССР: до распада страны успели выпустить 715 машин, большинство из которых осталось на территории России. Позднее Украина произвела свыше 175 таких танков для контракта с Пакистаном, реализованного в 1997–1999 годах.

Танк Т080УД — особенности конструкции

В отличие от газотурбинных версий Т-80, харьковский танк получил дизельный двигатель 6ТД, что стало ответом на трудности с развитием газотурбинных установок. Конструкторы также оснастили машину дистанционно управляемым пулеметом командира, улучшенным комбинированным бронированием и новой системой управления огнем. Эти новшества позволили Т-80УД закрыть разрыв между Т-64 и линейкой Т-80, а также обозначили смену приоритетов в танковом строительстве.

Как отметили обозреватели Defense Express, после распада СССР российская армия отказалась от эксплуатации Т-80УД и Т-64, ссылаясь на "иностранное происхождение" двигателей харьковского производства. Однако на Украине танк получил вторую жизнь: именно на его базе были созданы Т-84 и БМ "Оплот".

Современное применение и экспорт

Крупнейшим оператором Т-80УД стал Пакистан, где эти танки до сих пор находятся на вооружении. Более того, страна при поддержке Украины освоила их обслуживание. Контракт 1990-х годов стал одним из крупнейших экспортных соглашений украинского оборонно-промышленного комплекса и положил начало долгосрочному военно-техническому сотрудничеству между Киевом и Исламабадом.

Т-80 УД на вооружении Пакистана Фото: Архивное фото

Танк Т-80УД в Москве. 1993 год Фото: Архивное фото

На украинском фронте также появлялись кадры применения Т-80УД. Эксперты отмечают, что благодаря сохранившейся промышленной базе и возможности использовать комплектующие от трофейных российских Т-80У/УЭ-1 возвращение отдельных машин в строй вполне реально.

Таким образом, танк, созданный как часть советской военной программы, занял свое место в истории уже независимой Украины и продолжает оставаться значимой вехой для национального танкостроения.

Редкий Т-80 УД на службе ВСУ. 2023 год Фото: Скрин видео

Технические характеристики Т-80УД

Экипаж: 3 человека

Масса: 46 т

Двигатель: дизель 6ТД мощностью 1000 л.с.

Максимальная скорость: 60 км/ч

Запас хода: до 560 км

Вооружение: 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-1, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет НСВТ

Дальность огня: до 3000 м бронебойным и кумулятивным боеприпасом; до 4000 м осколочно-фугасным.

Напомним, в мае в сети появились кадры с украинским танком Т-84, который двигался по автотрассе в США в сопровождении военных. По информации портала "Милитарный", бронемашина, вероятно, направлялась из или на военный полигон Пентагона в штате Юма.