"Семьдесят двойка отдыхает": танкисты 114 ОМБр ВСУ рассказали о хорватских танках М-84А4 (видео)

На вооружение 141-й механизированной бригады ВСУ поступили хорватские танки М-84, модернизированные до уровня М-84А4 Sniper. Украинские танкисты рассказали что данный образец выгодно отличается от советских основных боевых танков (ОБТ)Т-72.

Related video

Танковое подразделение, работающее на стыке Донецкой и Запорожской областей, отмечает, что по сравнению с советскими Т-72М, которые послужили основой для хорватской машины, М-84 имеет более развитую электронику и высокий уровень автоматизации. Об этом говорится в репортаже телеканала TV5.

Танк М-84 - танкисты 114 ОМБр рассказали о новой технике

"Семьдесят двойка отдыхает, по сравнению с ним. Разница колоссальная. Здесь больше электроника думает, чем нужно работать руками", — рассказал командир машины с позывным "Рокки".

Отличия от Т-72

М-84 оснащен комбинированным прицелом SCS-84 с дневным и ночным инфракрасным каналом, который работает в составе цифровой системы управления огнем. Она автоматически учитывает метеоданные и расстояние до цели, облегчая работу наводчика. При этом лазерный дальномер имеет диапазон измерения до 10 км и точности ±7,5 м.

Также хорватский танк получил более мощный 1000-сильный дизельный двигатель V46-TK, а также усовершенствованные приводы поворота башни и вертикального наведения орудия, что улучшает маневренность и подвижность по сравнению с советскими аналогами.

Важно

40 лет ветерану Т-80УД: аналитики напомнили о последнем и самом удачном танке времен СССР

При этом уровень защиты остался на уровне Т-72М1/Т-72А — машина не получила дополнительных пакетов бронирования или встроенной динамической защиты. Поэтому украинские экипажи усилили корпус и башню элементами "Контакт-1" и установили антидроновые металлические решетки.

Отметим, что первый прототип танка M-84 был создан в 1982 году югославскими инженерами под руководством Военно-технического института в Белграде. Работы проводились с целью улучшить боевые характеристики Т-72.

Примечательно, что согласно информации российских профильных сайтов, несколько образцов танков M-84A были доставлены в СССР, где советские специалисты изучили и признали достижение югославских коллег — ряд примененных систем не уступали или даже превосходили аппаратуру, использовавшуюся на советских танках Т-72 того времени.

О планах передачи этих машин стало известно в ноябре 2024 года. Хорватия заявляла о намерении поставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80. В обмен страна должна получить компенсацию от Германии, которая пойдет на закупку 50 Leopard 2A8. Стоимость компенсации вместе с вооружением и запчастями оценивалась в 144,8 млн евро, что должно частично покрыть заказ новой техники.

Напомним, Офис Генерального прокурора Украины 11 сентября сообщил, что ВСУ получили два трофейных танка Т-72 и Т-72 Б3-М оккупационной армии РФ. Стоимость переданной техники — около 23 миллионов гривен.