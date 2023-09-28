Можливостей достатньо: РФ має тисячі бронемашин на полігонах і випускає нові, — ЗМІ (відео)

Згідно з даними розслідувачів, протягом року війни в Україні РФ зняла зі зберігання близько 5 тисяч старих радянських танків. При цьому її промисловість має можливість випускати лише по 200 нових та модернізованих танків на рік.

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У вересні головний конструктор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапенко повідомив, що у РФ відновлять технологію випуску танків Т-80. При цьому виробничі потужності з випуску Т-72 та Т-90 повністю звантажені, але Кремлю цього замало. Між тим на російських полігонах досі стоять шеренги танків, яких ще не використали на полі бою. Скільки танків РФ мала до початку війн, скільки втратила і скільки здатна випускати, з'ясували розслідувачі порталу "Радіо Свобода". Результати розслідування виклали на Youtube-каналі порталу.

Щоб з'ясувати, скільки танків було і скільки залишилось, розслідувачі використовували дані ORYX та аналітичних інститутів Британії та Франції. Також звернулись до супутникових знімки полігонів. В підсумку з'ясували, що РФ зняла зі зберігання близько половини танків за час повномасштабної війни. Але кілька тисяч все ще чекають на ремонт та відправку в Україну.

Згідно з даними щорічного видання лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень The Military balance у 2022 році РФ мала робочих 2927 танків.

Скільки танків було у РФ у 2022 році Фото: Радіо Свобода

Водночас ORYX підтверджують втрату 2339 танків (станом на 28 вересня 2023 року).

Скільки танків втратила РФ (станом на дату випуску репортажу) Фото: Радіо Свобода

Яким чином Росія відновлює танкові підрозділи, які зазнають втрат в Україні? У репортажі вказують, що країна-агресор має можливість випускати нові танки, але все ж в основному використовує ті, які стояли на зберіганні.

Танки РФ: деталі

Старший науковий співробітник Фонду Джеймстауна Павло Лузін пояснив, які спроможності має Росія для відновлення танкового парку. З його слів, з початку 2000 року випускалось щороку по 150-170 танків (мається на увазі, сумарно нових та модернізованих старих). Отже, за 12 довоєнних років ЗС РФ отримали від 1800 до 2040 бронемашин. З початком вторгнення випуск наростили до 200 одиниць техніки на рік. З них 30 — повністю нові танки, 150 — модернізованих.

"Без точної заводської статистики складно щось дивитись. Але зараз говорять — знов по 200 штук на рік [випускають]", — пояснив експерт.

Що ж до кількості танків на зберіганні, видання The Military balance вказало, що у 2022 році РФ на зберіганні мала 10200 танків. З них Т-72 — 7000 шт., Т-80 — 3000 шт., Т-90 — 200 шт. При цьому не було Т-62 та Т-55.

Скільки танків мала РФ у 2022 році (джерело: "Радіо Свобода") Фото: Радіо Свобода

У 2023 році на The Military balance вказано, що у РФ залишилось на зберігання 5000 танків моделей Т-62-Т-90. Інша аналітична установа — Instute action resilience — станом на серпень 2023 року нарахували 5538 танків: Т-54/Т-55 — 413 шт., Т-62 — 1239 шт., Т-72 — 1945 шт., Т-80 — 750 шт., H.T. — 1191 шт.

Щоб зрозуміти, що ж діється у російських сховищах танків, розслідувачі проглянули супутникові світлини. Зокрема, вони отримали дві світлини полігону 2544 Центральної бази резерву танків Міноборони РФ у Красноярському краї. Відстань від полігону до України — 3 тис. км.

На зображенні від 10 вересня 2022 року нарахували 513 танків, з них 200 були призначені на утилізацію (вони позначені червоним квадратом).

На зображенні від 10 вересня 2023 року танки, призначені на утилізацію, сховані хмарами. Тому не ясно, що з ними сталось. Однак помітно, що змінилась кількість танків, які стояли на сусідніх майданчиках. Вказується, що то були танки, які потребували легкого ремонту.

Дані з супутника підтверджують, що полігони, де зберігаються старі радянські танки, поступово пустіють, вказують розслідувачі. Тобто, Кремль, маючи можливість випускати нові танки, ремонтує старі і відправляє їх на фронту в Україні. Якщо на полігонах 5 тис. танків, то, з врахуванням темпів втрат, їх може вистачити приблизно ще на рік-два роки війни, свідчать розрахунки.

Нагадуємо, у мережі показали результат зустрічі бійців ЗСУ з російським модернізованим танком Т-72БЗ. Танк оснащений бортовим комп'ютером, який показує стан усіх систем. Між тим іншому танку цієї моделі пощастило менше: його підірвав український FPV-дрон.