Знайшов уразливість: український дрон позбавив росіян новітнього танка Т-72Б3М (відео)

За вересень Росія втратила щонайменше 40 танків (за даними WarSpotting), і майже чверть із них — Т-72Б3.

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Сили оборони України знищили російський танк Т-72Б3М у Луганській області. Відеозапис удару на своїй сторінці у Facebook опублікувала зведена тактична група "Адам".

Судячи з ролика, українські військові виявили танк окупантів у спаленій лісосмузі біля поля і спрямували до нього FPV-дрон із вибухівкою. Оператор спрямував БПЛА прямо під вежу, внаслідок чого бойова машина загорілася зсередини, а через деякий час вибухнула через детонацію снарядів. У результаті від російського танка залишився лише закопчений димом кістяк із відірваною вежею.

"Спалили вщент ворожий танк дроном-камікадзе", — поділилися воїни з групи "Адам".

За інформацією українського Telegram-каналу "Цитадель.Схід", танк вивели з ладу неподалік від населеного пункту Червонопопівка в Луганській області. Оператору вдалося вразити новий Т-72Б3М зразка 2022 року у вразливе місце між корпусом і вежею.

Модель розробили в Росії як більш масову й економну альтернативу основному танку Т-90А. За даними волонтерського OSINT-проєкту WarSpotting, саме танки Т-72, включно з їхніми різними модифікаціями, наразі очолюють список втрат танків ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Силам оборони вдалося вивести з ладу щонайменше 7 одиниць Т-72Б3.

Статистика втрат танків ЗС РФ за даними WarSpotting Фото: WarSpotting

Автори каналу звернули увагу, що, за даними Warspotting за вересень, близько 23% втрат танків (7 одиниць) припадає на новітні Т-90М, які в Росії називали "непереможними". Найбільше росіяни втратили Т-80БВ (8 одиниць, а ще 5 моделей дослідникам розпізнати не вдалося.

У серпні писали, як ЗСУ одним дроном знищили танк Т-90М "Прорив" росіян у районі Кліщіївки на Донеччині. Одна така бойова машина обходиться Росії приблизно в $4,5 млн, тоді як безпілотник-камікадзе коштує кілька сотень доларів.

Повідомляли також, що Росія хоче захищати свої танки від дронів новою системою РЕБ "Тритон". На виставці "Армія 2023" таке обладнання встановили на танк Т-72Б3М.