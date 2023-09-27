Нашел уязвимость: украинский дрон лишил россиян новейшего танка Т-72Б3М (видео)

За сентябрь Россия потеряла как минимум 40 танков (по данным WarSpotting), и почти четверть из них — Т-72Б3.

Related video

Силы обороны Украины уничтожили российский танк Т-72Б3М в Луганской области. Видеозапись удара на своей странице в Facebook опубликовала сводная тактическая группа "Адам".

Судя по ролику, украинские военные обнаружили танк оккупантов в сожженной лесополосе у поля и направили к нему FPV-дрон со взрывчаткой. Оператор направил БПЛА прямо под башню, в результате чего боевая машина загорелась изнутри, а спустя некоторое время взорвалась из-за детонации снарядов. В результате от российского танка остался лишь закопченный дымом остов с оторванной башней.

"Сожгли напрочь вражеский танк дроном-камикадзе", — поделились воины из группы "Адам".

По информации украинского Telegram-канала "Цитадель.Схід", танк вывели из строя неподалеку от населенного пункта Червонопоповка в Луганской области. Оператору удалось поразить новый Т-72Б3М образца 2022 года в уязвимое место между корпусом и башней.

Модель разработали в России как более массовую и экономную альтернативу основному танку Т-90А. По данным волонтерского OSINT-проекта WarSpotting, именно танки Т-72, включая их различные модификации, сейчас возглавляют список потерь танков ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в Украине. Силам обороны удалось вывести из строя как минимум 7 единиц Т-72Б3.

Статистика потерь танков ВС РФ по данным WarSpotting Фото: WarSpotting

Авторы канала обратили внимание, что, по данным Warspotting за сентябрь, около 23% потерь танков (7 единиц) приходится на новейшие Т-90М, которые в России называли "непобедимыми". Больше всего россияне потеряли Т-80БВ (8 единиц, а еще 5 моделей исследователям распознать не удалось.

В августе писали, как ВСУ одним дроном уничтожили танк Т-90М "Прорыв" россиян в районе Клещиевки в Донецкой области. Одна такая боевая машина обходится России примерно в $4,5 млн, тогда как беспилотник-камикадзе стоит несколько сотен долларов.

Сообщали также, что Россия хочет защищать свои танки от дронов новой системой РЭБ "Тритон". На выставке "Армия 2023" такое оборудование установили на танк Т-72Б3М.