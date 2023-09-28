Возможностей достаточно: РФ имеет тысячи бронемашин на полигонах и выпускает новые, — СМИ (видео)

Согласно данным расследователей, в течение года войны в Украине РФ сняла с хранения около 5 тысяч старых советских танков. При этом ее промышленность имеет возможность выпускать лишь по 200 новых и модернизированных танков в год.

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В сентябре главный конструктор "Уралвагонзавода" Александр Потапенко сообщил, что в РФ восстановят технологию выпуска танков Т-80. При этом производственные мощности по выпуску Т-72 и Т-90 полностью загружены, но Кремлю этого мало. Между тем на российских полигонах до сих пор стоят шеренги танков, которые еще не использовали на поле боя. Сколько танков РФ имела до начала войн, сколько потеряла и сколько способна выпускать, выяснили расследователи портала "Радио Свобода". Результаты расследования выложили на Youtube-канале портала.

Чтобы выяснить, сколько танков было и сколько осталось, расследователи использовали данные ORYX и аналитических институтов Великобритании и Франции. Также обратились к спутниковым снимкам полигонов. В итоге выяснили, что РФ сняла с хранения около половины танков за время полномасштабной войны. Но несколько тысяч все еще ждут ремонта и отправки в Украину.

Согласно данным ежегодного издания лондонского Международного института стратегических исследований The Military balance в 2022 году РФ имела рабочих 2927 танков.

Сколько танков было у РФ в 2022 году Фото: Радіо Свобода

В то же время ORYX подтверждают потерю 2339 танков (по состоянию на 28 сентября 2023 года).

Сколько танков потеряла РФ (по состоянию на дату выпуска репортажа) Фото: Радіо Свобода

Каким образом Россия восстанавливает танковые подразделения, которые несут потери в Украине? В репортаже указывают, что страна-агрессор имеет возможность выпускать новые танки, но все же в основном использует те, которые стояли на хранении.

Танки РФ: детали

Старший научный сотрудник Фонда Джеймстауна Павел Лузин объяснил, какие возможности имеет Россия для восстановления танкового парка. По его словам, с начала 2000 года выпускалось ежегодно по 150-170 танков (имеется в виду, суммарно новых и модернизированных старых). Итак, за 12 довоенных лет ВС РФ получили от 1800 до 2040 бронемашин. С началом вторжения выпуск нарастили до 200 единиц техники в год. Из них 30 — полностью новые танки, 150 — модернизированных.

"Без точной заводской статистики сложно что-то смотреть. Но сейчас говорят — снова по 200 штук в год [выпускают]", — пояснил эксперт.

Что касается количества танков на хранении, издание The Military balance указало, что в 2022 году РФ на хранении имела 10200 танков. Из них Т-72 — 7000 шт., Т-80 — 3000 шт., Т-90 — 200 шт. При этом не было Т-62 и Т-55.

Сколько танков имела РФ в 2022 году (источник: "Радио Свобода") Фото: Радіо Свобода

В 2023 году на The Military balance указано, что в РФ осталось на хранение 5000 танков моделей Т-62-Т-90. Другое аналитическое учреждение — Instute action resilience — по состоянию на август 2023 года насчитали 5538 танков: Т-54/Т-55 — 413 шт., Т-62 — 1239 шт., Т-72 — 1945 шт., Т-80 — 750 шт., H.T. — 1191 шт.

Чтобы понять, что же происходит в российских хранилищах танков, расследователи просмотрели спутниковые фотографии. В частности, они получили две фотографии полигона 2544 Центральной базы резерва танков Минобороны РФ в Красноярском крае. Расстояние от полигона до Украины — 3 тыс. км.

На изображении от 10 сентября 2022 года насчитали 513 танков, из них 200 были предназначены на утилизацию (они обозначены красным квадратом).

На изображении от 10 сентября 2023 года танки, предназначенные на утилизацию, скрыты облаками. Поэтому не ясно, что с ними произошло. Однако заметно, что изменилось количество танков, которые стояли на соседних площадках. Указывается, что это были танки, которые нуждались в легком ремонте.

Данные со спутника подтверждают, что полигоны, где хранятся старые советские танки, постепенно пустеют, указывают расследователи. То есть, Кремль, имея возможность выпускать новые танки, ремонтирует старые и отправляет их на фронта в Украине. Если на полигонах 5 тыс. танков, то, с учетом темпов потерь, их может хватить примерно еще на год-два года войны, свидетельствуют расчеты.

Напоминаем, в сети показали результат встречи бойцов ВСУ с российским модернизированным танком Т-72БЗ. Танк оснащен бортовым компьютером, который показывает состояние всех систем. Между тем другому танку этой модели повезло меньше: его взорвал украинский FPV-дрон.