Скандал с Сумской и унизительная пенсия: куда исчез актер Алексей Горбунов (фото)

Легендарный народный артист Украины, театральный и киноактер Алексей Горбунов 29 октября отмечает юбилей — 65 лет. Ради успеха своей карьеры он отказался от съемок в России еще в 2014 году и в настоящее время продолжает развиваться на Родине.

Алексей Горбунов не раз оказывался в центре громких скандалов. В частности, у него произошла острая перепалка с коллегой Ольгой Сумской. Подробнее о жизни актера — расскажет Фокус.

Интересно, что знаменитость часто резко высказывается в адрес звезд украинской сцены. Так, Горбунов заявлял, что DZIDZIO, Оля Полякова и другие — "это дно". А в 2023 году обратился к российским бывшим коллегам: "Старики навлекли на молодых эту войну".

Карьера Горбунова

Актёр родился в Киеве. Ему не удалось поступить в театральный институт, и он устроился монтажником в Киевский театр. Благодаря легендарной актрисе Аде Роговцевой Горбунов познакомился с её мужем Константином Степанковым и всё-таки получил высшее актёрское образование.

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Алексей Горбунов в молодости Фото: Instagram

В кино Алексей попал в 1984 году. Более десяти лет он работал актёром на киностудии имени Довженко, а впоследствии его пригласили в Россию.

Однако в 2014 году Горбунов заявил, что больше не будет участвовать ни в каких российских проектах. Вместе со своей группой "Грусть пилота" он выступал перед военнослужащими ВСУ и посещал госпитали с ранеными.

Алексей Горбунов сейчас Фото: Instagram

Где сейчас Горбунов

На сегодняшний день Алексей продолжает сниматься в кино, выступать со своей группой, проводить творческие вечера. Также актер ведет юмористический канал в TikTok. Он часто делится личными фотографиями в соцсетях.

Как выглядит сейчас Алексей Горбунов Фото: Instagram Как выглядит сейчас Алексей Горбунов Фото: Instagram

Личная жизнь

В 2009 году Горбунов женился на Ирине Ковалевой. У пары есть общая дочь София. Кроме того, у актёра от первого брака есть дочь Анастасия.

Кстати, жена артиста менее публична, чем он сам.

Алексей Горбунов с женой Ириной Фото: Instagram

После начала полномасштабного вторжения дочь Анастасия вместе с первой женой Горбунова переехала во Францию. Там она выучила французский язык, сдала экзамены и училась в киношколе в Тулузе на кинопродюсера.

Младшая дочь София родилась в 2009 году в Москве, а уже через год вместе со второй женой актёра переехала в Одессу.

"Соня уже гражданка Украины, слава Богу, и к тому же постоянно побуждает маму общаться на украинском государственном языке", — заявил Горбунов.

Год назад Алексей рассказывал, что его семья сейчас проживает в Испании. Таким образом, артист живет в двух странах.

"Моя семья в Испании, жена и дочь там. Потом еду обратно в Киев, там съемки весь март. Ну и, опять же, концерты. Концертов у нас очень много. В частности, для ВСУ: мы ездим к ребятам, играем то в госпитале, то просто в части", – сказал актёр.

Старшая дочь Анастасия Фото: Instagram Младшая дочь София Фото: Instagram

Скандал с Ольгой Сумской

Алексей Горбунов оказался в центре скандала после того, как раскритиковал внешность своей коллеги Ольги Сумской.

Так, во время прямого эфира в соцсетях вместе с блогером тот спросил у актёра, что он думает об этой актрисе. Горбунов вспомнил, как снимался с ней в фильмах, а после этого перешёл к образам, заявив: "А что с этим ебаным сейчас? Ну вот сейчас на стоп-кадре? И зачем ты так открываешь шампанское и что ты передаёшь этим открытием?".

Впоследствии Сумская отреагировала на критику и резко поставила Горбунова на место. Актриса заявила, что с лицом у неё всё в порядке, а коллеге посоветовала подумать, прежде чем что-то говорить публично.

"И действительно… Что у меня с еб*лом? Похоже, пока всё в порядке, держится. А вот что у тебя с головой, Лёша, вот это вопрос… Так что фильтруй болтовню!" — сказала артистка.

У Горбунова маленькая пенсия

Актёр жаловался, что его пенсия составляет всего 3 400 гривен.

"Я уже 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро ещё буду выходить с молодыми на Twitch. Потому что пенсии нет, кино — почти тоже, а надо же как-то жить", — говорил артист.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ольга Сумская опубликовала в Instagram небольшой фрагмент разговора Алексея Горбунова с блогером, в котором актер позволил себе непристойный комментарий в её адрес.

Кстати, актер признался, что вынужден искать подработку.

Кстати, Сумская недавно неожиданно заговорила о старшей дочери Антонине, которая уже давно живет в РФ.