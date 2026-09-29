Сумская неожиданно заговорила о дочери, которая живет в РФ (фото)

Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно заговорила о своей старшей дочери Антонине, которая уже давно живёт в РФ.

Народная артистка пообщалась с поклонниками в Instagram. В частности, ей пришлось ответить на вопросы о старшей дочери Антонине.

Сумская показала фото с дочерью

Звезда экрана показала их старую чёрно-белую фотографию. По словам Ольги, с самого детства её старший ребёнок фактически рос на театральной сцене, ведь она часто брала Тоню с собой на работу.

"С самого детства дочка часто бывала со мной на спектаклях, знала все мои роли в театре имени Леси Украинки — я там работала 20 лет! Незабываемый период жизни! Выросла красавицей, очень талантливой!" — написала знаменитость.

Ольга Сумская с дочерью Фото: Instagram

Дочь Сумской живет в РФ

Антонина Паперная уже много лет живет в Москве, она замужем за российским актером Владимиром Ягличем и воспитывает от него двоих детей. После начала полномасштабного вторжения женщина предпочла молчать о войне в Украине, продолжает посещать светские мероприятия в РФ и сниматься в российских сериалах. Сумская неоднократно защищала дочь, заявляя, что та находится в "тотальной зависимости от обстоятельств", а уехать из России для неё "практически невозможно".

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Интересно, что Антонина недавно даже снялась в новом сериале в Москве, чем хвасталась в соцсетях.

Антонина Паперная Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская показала свои утренние снимки без макияжа и фильтров.

Актриса поделилась снимками с летнего отпуска в Турции.

Народная артистка откровенно высказалась о своей старшей дочери Антонине Паперной, которая проживает в РФ.