Сумська несподівано заговорила про дочку, яка живе в РФ (фото)

Українська акторка Ольга Сумська несподівано заговорила про старшу дочку Антоніну, яка давно живе в РФ.

Народна артистка поспілкувалась з фанатами в Instagram. Зокрема, вона не уникнула запитань про старшу доньку Антоніну.

Сумська показала фото з дочкою

Зірка екрану показала їхнє архівне чорно-біле фото. За словами Ольги, змалечку її старша дитина фактично росла на театральній сцені, адже вона часто брала Тоню із собою на роботу.

"Змалечку доця часто була зі мною на виставах, знала всі мої ролі в театрі Лесі Українки, я там працювала 20 років! Незабутній період життя! Виросла красунею, дуже талановита!" — написала знаменитість.

Ольга Сумська з дочкою Фото: Instagram

Дочка Сумської живе в РФ

Антоніна Паперна вже багато років живе в Москві, вона заміжня за російським актором Володимиром Ягличем та виховує від нього двох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення жінка обрала мовчати про війну в Україні, продовжує відвідувати світські заходи в РФ та зніматися в російських серіалах. Сумська неодноразово захищала доньку, заявляючи, що та перебуває в "тотальній залежності від обставин", а виїхати з Росії для неї "практично неможливо".

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Цікаво, що Антоніна нещодавно навіть знялася в новому серіалі в Москві, чим хизувалася в соцмережах.

Антоніна Паперна Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Народна артистка чесно висловилась про старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в РФ.