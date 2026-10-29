Скандал із Сумською та принизлива пенсія: де зник актор Олексій Горбунов (фото)
Легендарний народний артист України, актор театру та кіно Олексій Горбунов 29 жовтня святкує ювілей – 65 років. Заради успіху своєї кар’єри він відмовився від зйомок у Росії ще у 2014 році і наразі продовжує розвиватись на Батьківщині.
Олексій Горбунов неодноразово потрапляв у гучні скандали. Зокрема, у нього виникла гостра перепалка із колегою Ольгою Сумською. Детальніше про життя актора – розповість Фокус.
Цікаво, що знаменитість часто різко висловлюється у сторону зірок української сцени. Так, Горбунов заявляв, що DZIDZIO, Оля Полякова та інші — "це дно". А у 2023 році звернувся до російських ексколег: "Старі принесли молодим цю війну".
Кар’єра Горбунова
Актор народився у Києві. Він не зміг вступити до театрального інституту і пішов працювати монтувальником у Київський театр. Через легендарну акторку Аду Роговцеву Горбунов познайомився з її чоловіком Костянтином Степанковим і все ж таки отримав вищу акторську освіту.
У кіно Олексій потрапив у 1984 році. Понад десять років він працював актором у кіностудії імені Довженка, а згодом його запросили до Росії.
Однак у 2014 році Горбунов заявив, що більше не братиме участь у жодних російських проєктах. Разом зі своїм гуртом "Грусть пилота" він виступав для військових ЗСУ та відвідував госпіталі з пораненими.
Де зараз Горбунов
На сьогодні Олексій продовжує зніматися в кіно, виступати зі своїм гуртом, проводити творчі вечори. Також актор веде гумористичний TikTok-канал. Він часто ділиться у соцмережах особистими фото.
Особисте життя
У 2009 році Горбунов одружився з Іриною Ковальовою. У пари є спільна донька Софія. Також актор від першого шлюбу має дочку Анастасію.
До речі, дружина артиста менш публічна, ніж він сам.
Після початку повномасштабного вторгнення донька Анастасія разом із першою дружиною Горбунова переїхала до Франції. Там вона вивчила французьку мову, склала іспити і навчалась у кіношколі в Тулузі на кінопродюсера.
Молодша донька Софія народилася у 2009 році в Москві, а вже через рік разом із другою дружиною актора переїхала до Одеси.
"Соня вже громадянка України, слава Богу, і ще й маму постійно спонукає українською державною спілкуватися", — заявляв Горбунов.
Рік тому Олексій розповідав, що його родина зараз мешкає в Іспанії. Таким чином, артист живе на дві країни.
"Сім'я моя в Іспанії, дружина й донька там. Потім їду назад у Київ, там зйомки весь березень. Ну й, знову ж таки, концерти. Концертів у нас дуже багато. Зокрема, для ЗСУ, ми до хлопців їздимо граємо, то в госпіталь, то просто в частину", – казав актор.
Скандал з Ольгою Сумською
Олексій Горбунов втрапив у скандал після того, як розкритикував зовнішність своєї колеги Ольги Сумської.
Так, під час прямого ефіру у соцмережах разом із блогером той запитав в актора думку про артистку. Горбунов пригадав, як знімався з нею у фільмах, а після цього перейшов на образи, заявивши: "А що з їб*лом зараз? Ну ось зараз на стоп-кадрі? І навіщо ти так шампанське відкриваєш і що ти передаєш цим відкриттям?".
Згодом Сумська відреагувала на критику і жорстко поставила на місце Горбунова. Акторка заявила, що з обличчям у неї все гаразд, а колезі порадила думати, перш ніж говорити щось публічно.
"І дійсно… Що у мене з їб*лом? Та наче поки все ок, тримається. А от шо у тебе з головою, Льош, це питання… Так що фільтруй базар!" — сказала артистка.
Горбунов має маленьку пенсію
Актор скаржився, що його пенсія становить лише 3 400 гривень.
"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch. Тому що пенсії немає, кіна — майже теж, а треба ж якось жити", — казав артист.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ольга Сумська опублікувала в Instagram невеличкий фрагмент розмови Олексія Горбунова з блогером, у якій актор дозволив собі непристойний коментар на її адресу.
- До речі, актор зізнався, що змушений шукати підробіток.
До слова, Сумська нещодавно несподівано заговорила про старшу дочку Антоніну, яка давно живе в РФ.