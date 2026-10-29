Скандал із Сумською та принизлива пенсія: де зник актор Олексій Горбунов (фото)

Легендарний народний артист України, актор театру та кіно Олексій Горбунов 29 жовтня святкує ювілей – 65 років. Заради успіху своєї кар’єри він відмовився від зйомок у Росії ще у 2014 році і наразі продовжує розвиватись на Батьківщині.

Олексій Горбунов неодноразово потрапляв у гучні скандали. Зокрема, у нього виникла гостра перепалка із колегою Ольгою Сумською. Детальніше про життя актора – розповість Фокус.

Цікаво, що знаменитість часто різко висловлюється у сторону зірок української сцени. Так, Горбунов заявляв, що DZIDZIO, Оля Полякова та інші — "це дно". А у 2023 році звернувся до російських ексколег: "Старі принесли молодим цю війну".

Кар’єра Горбунова

Актор народився у Києві. Він не зміг вступити до театрального інституту і пішов працювати монтувальником у Київський театр. Через легендарну акторку Аду Роговцеву Горбунов познайомився з її чоловіком Костянтином Степанковим і все ж таки отримав вищу акторську освіту.

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Олексій Горбунов у молодості Фото: Instagram

У кіно Олексій потрапив у 1984 році. Понад десять років він працював актором у кіностудії імені Довженка, а згодом його запросили до Росії.

Однак у 2014 році Горбунов заявив, що більше не братиме участь у жодних російських проєктах. Разом зі своїм гуртом "Грусть пилота" він виступав для військових ЗСУ та відвідував госпіталі з пораненими.

Олексій Горбунов зараз Фото: Instagram

Де зараз Горбунов

На сьогодні Олексій продовжує зніматися в кіно, виступати зі своїм гуртом, проводити творчі вечори. Також актор веде гумористичний TikTok-канал. Він часто ділиться у соцмережах особистими фото.

Як виглядає зараз Олексій Горбунов Фото: Instagram Як виглядає зараз Олексій Горбунов Фото: Instagram

Особисте життя

У 2009 році Горбунов одружився з Іриною Ковальовою. У пари є спільна донька Софія. Також актор від першого шлюбу має дочку Анастасію.

До речі, дружина артиста менш публічна, ніж він сам.

Олексій Горбунов з дружиною Іриною Фото: Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення донька Анастасія разом із першою дружиною Горбунова переїхала до Франції. Там вона вивчила французьку мову, склала іспити і навчалась у кіношколі в Тулузі на кінопродюсера.

Молодша донька Софія народилася у 2009 році в Москві, а вже через рік разом із другою дружиною актора переїхала до Одеси.

"Соня вже громадянка України, слава Богу, і ще й маму постійно спонукає українською державною спілкуватися", — заявляв Горбунов.

Рік тому Олексій розповідав, що його родина зараз мешкає в Іспанії. Таким чином, артист живе на дві країни.

"Сім'я моя в Іспанії, дружина й донька там. Потім їду назад у Київ, там зйомки весь березень. Ну й, знову ж таки, концерти. Концертів у нас дуже багато. Зокрема, для ЗСУ, ми до хлопців їздимо граємо, то в госпіталь, то просто в частину", – казав актор.

Старша донька Анастасія Фото: Instagram Молодша донька Софія Фото: Instagram

Скандал з Ольгою Сумською

Олексій Горбунов втрапив у скандал після того, як розкритикував зовнішність своєї колеги Ольги Сумської.

Так, під час прямого ефіру у соцмережах разом із блогером той запитав в актора думку про артистку. Горбунов пригадав, як знімався з нею у фільмах, а після цього перейшов на образи, заявивши: "А що з їб*лом зараз? Ну ось зараз на стоп-кадрі? І навіщо ти так шампанське відкриваєш і що ти передаєш цим відкриттям?".

Згодом Сумська відреагувала на критику і жорстко поставила на місце Горбунова. Акторка заявила, що з обличчям у неї все гаразд, а колезі порадила думати, перш ніж говорити щось публічно.

"І дійсно… Що у мене з їб*лом? Та наче поки все ок, тримається. А от шо у тебе з головою, Льош, це питання… Так що фільтруй базар!" — сказала артистка.

Горбунов має маленьку пенсію

Актор скаржився, що його пенсія становить лише 3 400 гривень.

"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch. Тому що пенсії немає, кіна — майже теж, а треба ж якось жити", — казав артист.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ольга Сумська опублікувала в Instagram невеличкий фрагмент розмови Олексія Горбунова з блогером, у якій актор дозволив собі непристойний коментар на її адресу.

До речі, актор зізнався, що змушений шукати підробіток.

До слова, Сумська нещодавно несподівано заговорила про старшу дочку Антоніну, яка давно живе в РФ.