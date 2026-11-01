"Я бы с удовольствием": Трамп ответил, пригласит ли он Зеленского на саммит G20 (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит проблем в том, чтобы пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящий саммит G20. Он должен состояться в Майами.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома, готов ли он пригласить Владимира Зеленского, поскольку Белый дом пригласил российского диктатора Владимира Путина на это мероприятие. Ответ Трампа на этот вопрос передало СМИ Rapid Response 47 в сети X.

"Да, с удовольствием. Без проблем", — кратко ответил американский лидер.

Ответ Трампа на вопрос о приглашении Зеленского на саммит G20

Стоит отметить, что ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что визит Владимира Зеленского на это мероприятие зависит от того, выступит ли Дональд Трамп с соответствующим приглашением. Однако, по словам чиновника, официальных решений по этому поводу пока не принято.

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Саммит G20 должен состояться 14–15 декабря в американском Майами. При этом в Кремле заявляли, что решения об личном участии Путина в мероприятии пока не принимались.

Президент Зеленский ранее заявлял о готовности приехать на саммит, даже если там будет присутствовать Путин. Однако, по данным американских СМИ, решение об участии украинского лидера должен принимать Вашингтон.

Напомним, что недавно издание The Atlantic писало, что саммит G20, который состоится в декабре в Майами, вероятно, станет финальной стадией в урегулировании российско-украинской войны. Однако украинская сторона выразила недовольство тем, что Киев может остаться в стороне от этого процесса.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Путин предложил провести трехстороннюю встречу с участием США и Китая по урегулированию российско-украинской войны.