"Я б із задоволенням": Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20 (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить проблеми у тому, щоб запросити українського лідера Володимира Зеленського на майбутній саміт G20. Він має відбутися у Маямі.

Журналісти поцікавилися у глави Білого дому, чи готовий він покликати Володимра Зеленського, оскільки Білий дім запросив російського диктатора Володимира Путіна на цю подію. Відповідь Трампа на це запитання передало медіа Rapid Response 47 у мережі X.

"Так, із задоволенням. Без проблем", — коротко відповів американський лідер.

Відповідь Трампа на питання про запрошення Зеленського на саміт G20

Варто зауважити, що перед цим державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що візит Володимира Зеленського на цю подію залежить від того, чи видасть Дональд Трамп відповідне запрошення. Проте, за даними посадовця, офіційно рішень щодо цього жодних ще прийнято не було.

Сам саміт G20 має відбутися 14-15 грудня в американському Маямі. Водночас у Кремлі заявляли, що рішень щодо особистої участі Путіна у події ще не ухвалювали.

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Президент Зеленський раніше висловлював готовність приїхати на саміт, навіть якщо там буде присутній Путін. Проте, за даними американських ЗМІ, рішення про участь українського лідера має ухвалювати Вашингтон.

Нагадаємо, що нещодавно видання The Antlatic писало, що саміт G20, який відбудеться у грудні у Маямі, ймовірно, має стати фіналом у врегулюванні російсько-української війни. Однак українська сторона скаржилася на те, що Київ може залишитися поза процесом.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Путін запропонував провести тристоронню зустріч за участі США та Китаю щодо врегулювання російсько-української війни.