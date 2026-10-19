Путін запропонував провести саміт з Трампом і Сі для обговорення угоди щодо України, — WSJ

Кремль пропонує провести тристоронню зустріч зі США та Китаєм у листопаді, в ході якої російський диктатор Володимир Путін хоче домовитися про завершення війни в Україні на вигідних для себе умовах.

Водночас український лідер Володимир Зеленський на цих переговорах не буде присутнім. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними джерел, обізнаних із цим питанням, Володимир Путін запропонував, щоб він, президент Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися наступного місяця для обговорення ситуації в Україні. Одне із джерел розповіло, що Путін нібито висловив цю ідею під час своєї нещодавньої розмови із Трампом, в ході якої було досягнуто угоди щодо російського дизеля.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив розмови про планування можливої зустрічі трьох лідерів. Він зауважив, що всі три сторони — РФ, Китай та США, — нібито висловили готовність щодо можливості проведення такого саміту.

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"Поки немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість такої зустрічі", — сказав Пєсков журналістам.

Американський чиновник зауважив, що Трамп поки не погоджувався на проведення цього саміту. Проте він припустив, що глава Білого дому може піти на такий крок, особливо з огляду на його обіцянки завершити конфлікт в Україні.

Варто зауважити, що про можливий тристоронній саміт РФ, Китаю та США Кремль говорить не вперше. 14 жовтня російське медіа "ТАСС" передало заяву Пєскова про те, що Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч на просторах саміту АТЕС у Шеньчжені. Він також говорив про те, що наразі триває діалог між російською та американською командами щодо цього питання.

Сам саміт АТЕС у Шеньчжені відбудеться 18–19 листопада.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News тричі не зміг назвати Україну союзницею і зробив гучну заяву про кінець війни.

Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що дії Трампа нагадують спроби змусити Україну капітулювати у війні з Росією.